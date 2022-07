Slučaj kino "Kozara": Odluka o regulacionom planu je neustavna - odlučio Ustavni sud

Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju, objavio je Ustavni sud RS.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Konkretno, sud je donio odluku u predmetu broj U-16/22 kojom je utvrđeno da Odluka o donošenju Regulacionog plana dijela centralnog područja grada Banjaluka („Službeni glasnik Grada Banjaluka“ broj 48/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srpske i Zakonom o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19).

"Sud je, naime, ocijeno da donosilac ovog akta, u postupku pripreme, izrade i donošenja osporene odluke nije postupao saglasno relevantnim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju, čime je istovremeno narušio i ustavno načelo zakonitosti", objavljeno je na sajtu Ustavnog suda.

Odluka se odnosi na dio grada u Ulici Sime Šolaje gdje su prije nekoliko dana trajali protesti građana zbog gradnje pristupnog puta za gradilište nebodera "Cinema Tower" koji niče na mjestu nekadašnjeg kina "Kozara".

Mještani ulica Aleja Svetog Save i Sime Šolaje okupili nekoliko puta u protekle dvije nedjelje da zaustave radove na privremenom putu koji bi iz Aleje Svetog Save ulazio u jednosmjernu ulicu. Tražili su da se radovi zaustave jer su uputili žalbu na rješenja i dozvole koje je Grad izdao i da se radovi suspenduju dok se pravna procedura žalbe ne završi.

Izvor: MONDO/Nikolina Damjanić

Nekoliko zajednica etažnih vlasnika podnijelo je žalbe na građevinsku dozvolu upravo Ustavnom sudu.

Grmuša: Najveća pravna pobjeda u istoriji Banjaluke

Odbornik u Skupštini grada Milko Grmuša, koji je podržao građane tokom protesta, napisao je da je ovo jedna od najvećih, a "možda i najveća pravna pobjeda u istoriji Banjaluke", izvojevana od strane naroda.

"Regulacioni plan za prostor oko nekadašnjeg kina Kozara, usvojen u 2018. godini, proglašen neustavnim i nezakonitim! Čestitam, svaka čast sjajnim pravnicima i ljudima Igoru, Aleksandru i cijeloj ekipi stanara. Ljudi, vi ste ponos ovog grada, ovog naroda i ove zemlje. Suprostavili ste se svim politikama, suprostavili ste se nezakonju, bahatosti, nezajažljivoj pohlepi. Ponosan sam što sam imao priliku da vas upoznam i što živim sa vama u istom gradu. Otkako su me mještani kontaktirali molim nadležne da pričekaju sudske odluke prije nego što se i ovaj suvi dio centra grada betonira. Odluka je sad tu i ponovo pozivam sve nadležne da se više ne igraju sa pravom i životima ljudi. Svi koji budu ignorisali ovu odluku se suočavaju sa krivičnim prijavama i neka nemaju dileme - u tom pravcu će se ići do kraja. Poruka svim kolegama odbornicima: imajte kičmu, nije teško. Budite sa svojim narodom, ničija nije do zore gorila, pa neće ni ona investitorskog lobija", napisao je Grmuša na Fejsbuku.

(Mondo)