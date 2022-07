Istekao rok za prijavu: Evo koliko mladih se prijavilo za pomoć Vlade RS

Za jednokratnu pomoć mladima u Republici Srpskoj prijavilo ukupno 131.850 korisnika, objavljeno je na sajtu Ministarstva finansija Republike Srpske.

U Ministarstvu navode da se ovaj broj korisnika prijavio do juče, do kada je bio rok za registraciju, te navode da su korisnici to uradili posredstvom aplikacije objavljene na internet-stranici Ministarstva finansija.