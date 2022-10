Odluka ove nedjelje: Banjalučki vrtići najavili generalni štrajk

Nakon štrajka upozorenja banjalučki vrtići bi mogli i u generalni štrajk.

Sindikalna organizacija Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje najavila je mogući generalni štrajk radnika zbog toga što još uvijek nije došlo do povećanja plata.

Kako je rečeno na sastanku koji je održan prethodne sedmice, radnici više nemaju strpljenja, te će se na osnovu njihovih stavova i mišljenja donijeti odluka o generalnom štrajku.

„Sastanak Sindikalnog odbora biće održan u toku ove sedmice, a javnost će biti blagovremeno obaviještena“, rekla je za Mondo Snježana Markić Stojaković iz sindikata Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje održali su jednočasovni štrajk upozorenja 21. septembra jer plate vaspitača nisu povećane 17 godina.

Iako su predstavnici Sindikalne organizacije ove javne ustanove potpisali Izmjene i dopune pojedinačnog kolektivnog ugovora i dobili obećanje da će doći do povećanja plata, to se do danas nije desilo, naveli su tada iz Sindikata ove ustanove.

Bojan Kresojević, gradski menadžer rekao je nedavno da Gradska uprava podržava povećanje plata u Centru za predškolsko vaspitanje, optužujući skupštinsku većinu , jer je, kako je naveo potrebno usvojiti rebalans budžeta, kako bi se obezbijedio novac za povećanje plata radnicim Centra.

Istakao je da je neprihvatljivo da zbog toga što neko ne želi da obavlja svoje dužnosti jedna od najvažnijih kategorija zaposlenih u ovoj državi ispašta.

"Mi smo obavijestili Centar 28. aprila da predlažemo povećanje plata prije nego što se Uprava obratila sa takvim prijedlogom. Da bi bilo obezbijeđena potrebna sredstva za isplatu povećanih plata Skupština grada treba da usvoji Rebalans budžeta i da omogući povećanje te stavke", kazao je on.

Podsjećamo, naredna sjednica Skupštine grada Banjaluke biće održana 25. oktobra, a na njoj bi se, kako je najavio gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, trebalo raspravljati upravo o rebalansu budžeta.

