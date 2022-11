"Ovo je prljavi politički napad"

Direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović suprotno nalazima Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, tvrdi kako je njena dokumentacija na Medicinskom fakultetu uredna.

"Po nalazu inspektora za Visoko obrazovanje ranije je utvrđeno da su iz mog dosijea nedostajali određeni dokumenti, a morali su biti u dosijeu ranije, jer sam pri svakom izboru prolazila ‘kontrolu kandidata’, što je apsolutna obaveza svake komisije koja vas kontrolira. U isto vrijeme, u mojem dosijeu pronađeni su dijelovi dokumentacije nekih drugih profesora. Evidentirano je da su ranije dekanese izuzimale moj dosije, da se ne zna zbog čega i šta su iz dosijea uzimale, ali i da me svaka od njih predlagala i birala na Naučno nastavnom vijeću fakulteta za šeficu katedre, ali i u akademska napredovanja", komentarisala je Izetbegovićeva.

Navodi da je svaki put njen izbor potvrđen na Naučno nastavnom vijeću fakulteta, a nakon što je komisija provjerila kandidata i podnijela zvanični izvještaj.

"To ne bi bilo moguće da su one ili članovi komisije konstatovali da ne ispunjavam uslove, ili da nešto od dokumentacije nedostaje. Mojem dosijeu imao je pristup i sekretar fakulteta koji je godinama o meni objavljivao uvrijedljive statuse na Facebooku, ali me nikad nije obavijestio da nešto nedostaje od dokumentacije, a imao je obavezu to uraditi", kazala je Izetbegović u izjavi za Oslobođenje.

Prema njenim riječima, "Medicinski fakultet je imao obavezu čuvanja njene dokumentacije, a ne ona kao kandidat". Takođe je istakla kako je "njena dokumentacija pronalažena na pet ili šest lokacija na Medicinskom fakultetu, na različitim spratovima, pa i u podrumu".

"Medicinski fakultet je u više navrata kažnjen zbog neurednog vođenja dokumentacije naročito za postdiplomsku nastavu. Sad su konstatovali da je jedan od kolega pod mojim brojem protokola, što je netačno. On ima broj protokola za 1991. godinu, ali kad se kontrolisalo ispostavilo se da ni to nije tačno jer da je evidentiran tek 1992. godine i pod sasvim drugim protokol brojem. Čak ih je troje doktora na istom broju protokola. Nema ništa sporno u mojoj dokumentaciji osim da je neko krao papire iz dosijea. Naravno, u osnovi je prljavi politički napad i pokušaj diskreditacije od onih koji zaista nemaju validno stečenu diplomu", istakla je Izetbegović.

Podsjetimo, u Kantonalnoj inspekciji je za N1 rečeno kako su "ispiti Sebije Izetbegoviće sa postdiplomskih studija, njih deset, upisani na reciklažni papir, rukom, bez memoranduma, pečata, potpisa, te da se isti ne mogu smatrati dokumentom".