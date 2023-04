Obilježen Dan grada Banjaluka: Položeni vijenci i odata počast palim borcima

U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana grada (22. april), položeni su vijenci na Spomen – obilježje palim borcima Drugog svjetskog rata, čime je odata počast herojima,koji su boreći se za slobodu položili svoje živote i ugradili ih u temelje Banjaluke.

Izvor: Grad Banjaluka

Vijence su u ime Grada Banjauka položili gradonačelnik Draško Stanivuković i predsjednik Skupštine grada, Ljubo Ninković.

"Banjaluka je dala ogroman doprinos u borbi protiv fašizma i ove godine kada obilježavamo 78. godinu od oslobođenja grada, naša obaveza jeste da odamo počast onima koji su se za tu slobodu izborili, onima koji su u temelje slobodne Banjaluke ugradili svoje živote", poručio je Stanivuković.

Stanivuković kaže da Banjaluka slavi slobodu, ali je činjenica da je tu slobodu trebalo potvrđivati mnogo puta, u mnogo bitaka i izazova.

"Evo i danas kada slavimo izvojevanu slobodu prije 78 godina ili 30 godina poslije Odbrambeno-otadžbinskog rata, moramo da branimo naš suverenitet, pravo da odlučujemo i da se pitamo, što je suština našeg duha i sentimenta našeg naroda", kazao je on.

Слободу Бање Луке заједно са нама слави више од 100 наших пријатељских градова и општина из земаља региона.

Ми немамо право на заборав.Ми смо генерације које морају чувати сјећање на славне,херојске дане из наше историје,јер онај ко заборавља, дозволиће да му се историја понови.pic.twitter.com/KbBtfvOJsU — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D)April 27, 2023

Prema njegovim riječima, ono što govori u prilog tome koliko nam je važna sloboda – jeste da su danas vijence položili prvo predstavnici SUBNOR-a, porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca.

"To je nova praksa koju smo uveli. Takođe, oni će biti i u prvim redovima naše večerašnje svečane akademije jer hoćemo da istaknemo one koje su se borili da imamo našu slobodu, one koji su zaslužni i koji nam osiguravaju da imamo budućnost, a to su svakako i porodice sa troje, četvoro i više djece", rekao je on.

Izvor: Grad Banjaluka

Dodao je da su riječi srpski narod i sloboda, Banjaluka i sloboda sinonimi, i da će tako biti i u budućnosti.

"Neka nam je srećan Dan grada, neka se Banjaluka razvija i napreduje, ali da nikad ne zaboravimo naše korijene. To je naš zavjet i dužnost, tako smo radili u prošlosti, tako radimo danas, a sigurno ćemo tako raditi i u budućnosti", zaključio je gradonačelnik.

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ljubo Ninković kazao je da su danas položeni vijenci u cilju da se oda počast i zahvali onima koji su prije 78 godina dali svoje živote.

"Ovo je prilika i da se zahvalimo svim ljudima koji su preživjeli gnusne zločine i nama omogućili slobodu i slobodnu Banjaluku. Ovo je prilika da u miru pričamo o onome što se desilo i da kažemo svima da nikada nećemo zaboriviti bilo kakvu žrtvu naših predaka, nevezano samo za ovo što se desilo prije skoro 80 godina", rekao je Ninković.

Iskoristio je priliku i svim Banjalučanima čestitao Dan grada.

Predsjednik Boračke organizacije grada Banjaluke, Goran Rogić kazao je da „okupljanje na ovim i sličnim mjestima svaki put budi i iznova osvježava uspomene na junačka djela naših najboljih sinova, koji su ne samo u posljednjem Odbramneo-otadžbinskom ratu, nego i mnogim drugim dali svoje živote za odbranu časti i dostojanstva naših naroda na ovim prostorima“.

"Tako je bilo 1941. godine kada je naš goloruki narod ustao protiv mnogo jačeg neprijatelje i zahvaljujući svojoj volji i patriotizmu doveli su naš narod do slobode te 1945. godine. Tako se, nažalost, desilo i 1991. godine kada smo mi pripadnici Vojske Republike Srpske morali da branimo našu Republiku", naveo je Rogić, ističući da treba praštati, ali ne treba zaboravljati.

Položeni vijenci na više spomen-obilježja

U okviru aktivnosti povodom obilježavanja Dana grada, predstavnici Gradske uprave položili su danas vijence i na Spomen-obilježje žrtvama Veleizdajničkog procesa i Spomenik palim borcima Vojske Republike Srpske na groblju „Sveti Pantelija“, Spomenik palim Krajišnicima na Banj brdu i na Spomenik „12 beba“.

Takođe, predstavnici gradske administracije položili su vijence na Spomen kosturnicu na Novom groblju i na spomenik „Topola užasa“ u centru grada, gdje su vijence položili i predstavnici Gradskog udruženja bivših logoraša Drugog svjetskog rata i njihovih potomaka.