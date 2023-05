I sutra kiša i nestabilno vrijeme: Izdato narandžasto upozorenje

Za pojedina područja BiH za sutra je izdato narandžasto upozorenje na intenzivnije padavine, ponegdje praćene grmljavinom, povremeno jak do olujan vjetar.

Izvor: Envato/zamrznutitonovi

Upozorenje se odnosi na sjever, sjeveroistok i krajnji jugozapad Hercegovine, te dijelove zapadne, jugozapadne Bosne i veći dio Krajine, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Očekuje se da će sutra u navedenim područjima pasti između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, lokalno oko 90, te udari vjetra od 40 do 60 kilometara na čas, lokalno do 80.

U cijeloj BiH sutra će biti nestabilno vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a u pojedinim područjima očekuju se obilnije padavine.

Prijepodne će biti pretežno oblačno i vjetrovito vrijeme uz kišu na zapadu i ponegdje na jugu, a u ostalim predjelima promjenljivo oblačno, povremeno uz sunčane periode, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premiještati od jugozapada ka ostalim predjelima.

Obilnije padavine očekuju se na sjeveru, sjeverozapadu Hercegovine i u Krajini, što lokalno može usloviti i pojavu bujičnih poplava, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, istočni i jugoistočni, a poslije podne u Hercegovini i zapadnim područjima jaki udari jugoistočnog vjetra.

Jutarnja temperatura vazduha biće od sedam do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 14 do 20, na sjeveroistoku do 23 stepena Celzijusova.

(Srna)