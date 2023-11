Najavili mirne proteste: Mještani nezadovoljni tempom izgradnje mosta u Dervišima

Savjeti mjesnih zajednica Lazarevo 1, Lazarevo 2 i Zalužani sutra organizuju mirne proteste zbog, kako se navodi, velikog nezadovoljstva građana načinom izgradnje mosta u Dervišima. Iz Gradske uprave tvrde da neće biti probijanja rokova.

Izvor: Grad Banja Luka

"Građani su nezadovoljni i ogorčeni rokovima izgradnje, dinamikom radova i situacijom oko zaobilaznice kroz naselje. Most se gradi već više od 4 mjeseca a na gradilištu se rijetko vide mašine i radnici", navodi se u dopisu medijima.

Mještani su pozvani da javno iskažu ovo nezadovoljstvo u nedjelju u 12 časova kod gradilišta.

"Tražimo od odgovornih da se radnici i mašine što prije pojave na gradilištu i da se most završi do kraja godine", navode mještani navedenih naselja.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve tvrde da Radovi na izgradnji mosta preko Široke rijeke u naselju Derviši teku predviđenom dinamikom, te će most biti izgrađen i pušten u funkciju i prije predviđenog roka.

"Neće biti probijanja rokova. U toku su radovi na pripremi oplate za kolovoznu ploču. Potrebno je naglasiti da se mora posvetiti posebna pažnja na izradi konstrukcije skele i oplate, a sve kako bi se radovi izvodili u bezbjednim uslovima. Sa druge strane, potrebno je da se stvore svi bezbjedni uslovi za betoniranje", navodi se.

Most u naselju Derviši sagrađen je šezdesetih godina, te do danas u njega nije ulagano, što je dovelo do oštećenja konstrukcije i stubova na mostu.

"Novi most biće raspona oko 13 metara, sa dvije saobraćajne trake i dvostranom pješačkom i biciklističkom stazom, ukupne širine oko 14 metara, odnosno kolovozna traka 3,5 metara, biciklistička staza 1,5 metara i staza za pješake širine dva metra, čija će vrijednost biti oko pola miliona KM", navode iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve.

