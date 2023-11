Danas vjetrovito i hladno sa padavinama: Snijeg usporava saobraćaj u višim predjelima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas se očekuje oblačno, vjetrovito i hladno vrijeme sa padavinama.

Izvor: Shutterstock

Padavine se očekuju u brdsko-planinskim predjelima, uz porast snježnog pokrivača, a tokom dana će uz zahlađenje kiša preći u susnježicu i snijeg ponegdje i u nižim predjelima. Uveče će padavine postepeno prestati u većini predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti umjeren, na jugu i planinama jak sjeverni.

Najviša dnevna temperatura vazduha od dva do šest, na jugu do 11, u višim predjelima oko nula stepeni. Zbog zahlađenja temperatura vazduha uveče će temperatura vazduha biti od minus čestiti do dva, na jugu do pet, a u višim predjelima do minus osam stepeni Celzijusovih.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros preovladava oblačno vrijeme sa kišom, u višim područjima i na planinama sa susnježicom i snijegom.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Han Pijesak minus četiri, Čemerno, Bjelašnica, Glamoč minus dva, Sokolac minus jedan, Bugojno, Jajce, Livno, Zenica nula, Bihać, Drvar, Sarajevo jedan, Banjaluka, Doboj, Tuzla dva, Bijeljina, Brčko, Sanski Most tri, Bileća, Mostar šest stepeni Celzijusovih.

Visina snijega na Han Pijesku je 12 centimetara, na Sokocu pet, na Mrakovici i u Kneževu tri, u Kalinoviku, na Čemernu i u Srebrenici jedan centimetar.

U protekla 24 časa najviše padavina zabilježeno je u Bileći 74 litra po metru kvadratnom, Trebinju 53, Čemernu 38, Foči i Rudom 26 litara po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

Snijeg pada u višim predjelima i usporava saobraćaj preko Romanije, Rogoja na putu Sarajevo-Foča, Komara na pravcu Travnik-Donji Vakuf i na dionicama Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac-Ključ, Priluka-Glamoč-Mliništa i Bugojno-Kupres-Šuica-Livno, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Dodatne probleme u ovim područjima stvara i povremeno jak vjetar, a zbog niže temperature moguća je i poledica. Na dionicama u nižim predjelima kolovoz je mokar ili vlažan.

Radovi se izvode na dionicama magistralnog puta Johovac-Rudanka i Rudanka-Doboj, kao i na dijelu regionalnog puta Razboj-Rudanka.

U toku je sanacija klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina zbog čega je izmjenjen režim u saobraćaju, a izmjene u saobraćaju su i na dionici magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac /auto-put/ zbog rekonstrukcije kolovoza.

U toku su radovi na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, te na odmaralištu Lužani zapad na auto-putu Gradiška-Banjaluka, zatim na magistralnim putevima na području Han Pijeska, od Han Pijeska do Sokoca, te na pravcima Gradiška-Nova Topola-Klašnice, Brod na Drini-Šćepan Polje i Prijedor-Koprivna.

Zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac. Izmjena saobraćaja je i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog radova na mostu "Bogdanovac" izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Gradiška-Banjaluka i postavljena saobraćajna signalizacija koja reguliše saobraćaj.

Do povremenih obustava saobraćaja u toku dana dolaziće u dobojskom naselju Kostajnici na kamenolomu "Grapska-Kostajnica" na regionalnom putu prema Modriči.

Na regionalnom putu Stanari-Rudanka saobraćaj se zbog radova u LJeskovim vodama odvija usporeno, kao i na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, gdje se aktiviralo klizište.

Zbog oštećenja mosta preko rijeke Bukovice u mjestu Gornji Podgradci i oštećenja mosta preko rijeke Jablanice u mjestu Sovjak na lokalnim putevima, obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na alternativne putne pravce.

Izmjene u saobraćaju zbog radova su i na regionalnom putu Rača-Vršani, Prijedor-Stara Rijeka na granici sa FBiH, Stari Ugljevik-Glavičice, kao i na dionici Ukrina-Gornja Vijaka.

U Federaciji BiH sporije se zbog radova saobraća na magistralnim putevima Jablanica-Mostar /most Begića i Begovića/, Novi Travnik-Bugojno /Rostovo/, Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i na ulazu u Sanski Most iz pravca Ključa.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.

(Srna/MONDO)