Danas oblačno, poslije podne zahlađenje sa kišom

U BiH će danas biti oblačno - u prvom dijelu dana toplo, a poslije podne i uveče očekuje se zahlađenje.

Jače padavine očekuju se na jugu, a najmanje kiše na istoku, poslije podne se padavine postepeno premještaju dalje ka istoku, a od zapada se djelimično razvedrava, dok se uveče očekuje novo prolazno naoblačenje sa sjeverozapada koje se premješta ka jugoistoku donoseći susnježicu i snijeg, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Maksimalna temperatura vazduha biće od pet do 12, u višim predjelima od dva stepena, a minimalna temperatura vazduha će u većini krajeva biti uveče usljed prolaska fronta od nula do šest, u višim predjelima od minus tri stepena Celzijusova.



Vjetar na jugu i istoku umjeren i jak južni, a na sjeveru i zapadu slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je u BiH oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica minus četiri, Višegrad minus dva, Rudo minus jedan, Čemerno i Zenica jedan, Han Pijesak, Kalinovik i Gacko dva, Sokolac i Srebrenica tri, Mrkonjić Grad, Srbac, Zvornik i Drinić pet, Drvar, Prijedor, Mrakovica i Bijeljina šest, Ribnik sedam, Novi Grad, Doboj, Trebinje, Bileća i Tuzla osam, Šipovo, Banjaluka i Mostar devet i Neum 13 stepeni Celzijusovih.

Na Han Pijesku visina snježnog pokrivača je 24 centimetra.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ saobraća se po pretežno mokrim i klizavim kolovozima, a zbog niske jutarnje temperature poledica je moguća u višim predjelima, preko planinskih prevoja, mostova, nadvožnjaka i na prilazima tunelima, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

U kotlinama i duž riječnih tokova mjestimično je smanjena vidljivost zbog magle, a na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona zemlje i kamenja na kolovoz.

Na dijelu magistralnog puta granični prelaz Rača-Balatun, zbog izgradnje auto-puta pojačan je intezitet teretnog saobraćaja i oštećen je kolovoz, pa se vozači upozoravaju da voze opreznije i vožnju prulagode uslovima na putu.

Na dionici magistralnog puta Prijedor-Kozarac, radi uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji auto-puta Banjaluka-Prijedor, do 31. decembra biće izmjene u odvijanju saobraćaja.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na petlji Johovac zbog izgradnje dionice auto-puta od petlje Johovac do Vukosavlja, kao i na petlji Rudanka, zbog izgradnje dionice auto-puta od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo dva.

Zbog rekonstrukcije dionice magistralnog puta Aleksandrovac-Aleksandrovac, auto-put, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog sanacije klizišta na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je režim saobraćaja do 19. decembra.

Na dionici regionalnog puta Rača-Vršani izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja, radi regulisanja ulaza i izlaza vozila gradilišta, angažovanih na izgradnji dionice auto-puta Rača-Bijeljina.

Zbog radova, doći će do izmjene režima saobraćaja postavljanjem saobraćajne signalizacije na dionici magistralnog puta Vlasenica-Han Pijesak 1.

Za vrijeme rekonstrukcije dionice magistralnog puta Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/ izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, zbog aktiviranog klizišta, saobraćaj se odvija usporeno.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brod na Drini-granični prelaz Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj obustavljen.

Na dionici magistralnog puta Han Pijesak jedan-Han Pijesak dva i dionici Han Pijesak dva-Sokolac u toku je rehabilitacija puta, pa je potrebno prilagoditi brzinu kretanja vozila i obratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Režim u odvijanju saobraćaja izmijenjen je zbog rehabilitacije magistralnog puta Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice jedan-Nova Topola, kao i zbog izgradnje kružne raskrsnice na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška.

Zabranjen je saobraćaj za teretna vozila ukupne mase preko 30 tona, na nadvožnjaku broj 238 na dionici magistralnog puta Klašnice dva-Šargovac u mjestu Trn, radi nesmetanog odvijanja saobraćaja i bezbjednosti učesnika, jer nakon destrukcija nadvožnjak nema dozvoljenu nosivost za realna saobraćajna dinamička opterećenja.

Na Mostu kralja Aleksandra u opštini Rudo zabranjen je saobraćaj za motorna vozila ukupne mase preko 10 tona, dok je za putnička vozila brzina kretanja ograničena na 20 kilometara na čas.

Na dionici magistralnog puta Brod na Drini-Šćepan Polje zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.

Na putevima u FBiH saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu zbog kiše koja je padala tokom noći ili pada i dalje.

Na pojedinim dionicama u višim predjelima mjestimično pada slab snijeg koji se, za sada, ne zadržava na kolovozu.

Na brojnim dionicama učestali su odroni, naročito na putevima: Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Mostar-Žitomislići-Doljani, Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Kupres.

Na magistralnim putevima Priluka-Glamoč i Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje vidljivost je smanjena zbog magle, dok na putu Bosanski Petrovac-Lanište-Ključ duva jak vjetar.

Sanacioni radovi u toku su na magistralnim putevima: Novi Travnik-Bugojno /preko Rostova/, Bilješevo-Lašva, Ključ-Sanski Most na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.

