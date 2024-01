Kasne subvencije Vlade RS za stambene kredite iz IRB-a

Subvencija koja bi trebalo da se isplaćuje svakog mjeseca posljednji put isplaćena je u avgustu prošle godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Riječ je o značajnoj podršci na koju pravo imaju oni koji su se zadužili za svoju prvu nekretninu i gdje se Vlada obavezala da im refundira jedan odsto kamate.

U Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS kažu da se isplate iz budžeta vrše po prioritetima i pozivaju se na finansijski izazovnu godinu koja je iza nas.

"S obzirom na to da je prethodna budžetska godina bila izazovna i da se isplate iz budžeta vrše prema određenim prioritetima, došlo je do odstupanja u redovnosti isplate subvencija. Svim korisnicima se zahvaljujemo na strpljenju i ponavljamo da će sve obaveze Ministarstva biti regulisane do kraja budžetske godine", rekli su iz ministarstva za Capital, ali nisu precizirali kada bi moglo doći do isplate.

