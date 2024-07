Dok kad će potrajati osvježenje? Prognoza za sutra

U cijeloj BiH sutra će prije podne biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz slabu kišu ponegdje, dok će od sredine dana na sjeveru doći do razvedravanja, uz sunčano i toplo vrijeme, ali bez vrućina.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Razvoj oblačnosti na jugoistoku i jugozapadu donijeće povremenu kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Padavine će biti češće u brdsko-planinskim predelima, a ponegdje su moguće i lokalne nepogode uz jače pljuskove.

Na jugu Hercegovine tokom većeg dijela dana sunčano i najtoplije.

Minimalna temperatura vazduha biće od 15 do 21, na jugu do 25, a maksimalna od 27 do 34, u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova.

Duvaće slab i promenljiv vjetar, u Hercegovini umjeren južnih smjerova.

