Tokom obilaska istarskih prirodnih ljepota - Rovinj je nezaobilazna stanica.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Nakon Poreča, o kome smo pisali prošle sedmice, donosimo vam osvrt na Rovinj, jedan od najživopisnijih hrvatskih gradova i mamac za turiste sa svih strana svijeta.

Istorija kaže da su na ovom mjestu ljudi živjeli još u praistoriji, a kao urbano naselje počeo se oblikovati u srednjem vijeku. Prvi pisani trag Rovinja datira iz 7. vijeka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Grad je zadržao srednjevjekovni izgled, pa vas tokom obilaska očekuju uske popločane ulice, mnogobrojni trgovi i mnoštvo spomenika kulture. Pejzažom dominira crkva sv Eufemije, koja se nalazi na vrhu. Crkva je sagrađena u 18. vijeku, a legenda kaže da je svetiteljka po kojoj je dobila ime spasila grad od kuge.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Danas je crkva obavezno svratište turista i gostiju. Do nje se može doći isključivo pješke, šetnja do vrha traje 15-ak minuta, a usput ćete uživati u brojnim radnjama, galerijama, ali i baštama kafića i restorana koje su često na samoj litici. Između zidina povremeno će vas zabljesnuti pogled na more, a sa samog vrha, prizor koji ćete ugledati ostavlja bez daha.

Odavde jasno možete vidjeti cijeli kraj i uživati u pogledu na Jadran, ali i pitomi kraj koji opasuje grad.

Prelistajte galeriju:

Vidi opis Rovinj, biser Istre: Grad kome ćete se često vraćati (FOTO, VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 1 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 2 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 3 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 4 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 5 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 6 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 7 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 8 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 9 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 10 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 11 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 12 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 13 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 14 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 15 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 16 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 17 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 18 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 19 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 20 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 21 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 22 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 23 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 24 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 25 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 26 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 27 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 28 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 29 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 30 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 31 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 32 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 33 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 34 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 35 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 36 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 37 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 38 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 39 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 40 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 41 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 42 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 43 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 44 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 45 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 46 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 47 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 48 / 50 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 49 / 50 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 50 50 / 50

Obavezno svratite i na pijacu, gdje ćete pronaći bogatu ponudu lokalnih gurmanluka - vina, rakije, voća, slatkih đakonija, a sve iz domaće radinosti.

Kratka šetnja dijeli vas od ovdašnje luke, koju takođe vrijedi vidjeti, a koja je bila inspiracija brojnim umjetnicima. Naša preporuka je i obilazak Crvenog ostrva, i kupanje tamo. Ako budete imali sreće, usput možda vidite i delfine...

Pogledajte video:

Ako želite da saznate više o istoriji ovog grada i kraja, obavezno svratite i u Muzej grada Rovinja, koji se nalazi u palati Kalifa i sadrži zbirke koje prikazuju istoriju Rovinja, njegovu umjetnost i kulturu.

A kada vam dosadi istorija i priča o starim vremenima, upustite se u istraživanje noćnog života Rovinja. Iako ne važi za "prestonicu klabinga", ovaj grad ima nekoliko popularnih pabova, brojne barove i mjesta gdje se možete odlično zabaviti.

Moramo na kraju dodati i da su cijene u Rovinju i generalno Istri nešto više nego što prosječan građanin BiH može da priušti, ali ako se odlučite da neko vrijeme provedete ovdje - biće vrijedno svake pare. Takođe, Rovinj je poznat i kao domaćin najvećeg festivala medija u regionu - Weekend Media festa.

(MONDO)