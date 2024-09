Prevoznici najavili: Zbog neizmirenog duga od 1. oktobra ne važe besplatne karte za penzionere u Banjaluci

Prevoznici javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika na području Banjaluke saopštili su danas da će penzioneri od 1. oktobra plaćati karte javnog gradskog i prigradskog prevoza, a razlog je dugovanje grada Banjaluka od 1,6 miliona KM prema prevoznicima.

U saopštenju se navodi da su prevoznici u trenutnu situaciju dovedeni zbog neizmirenja obaveza od strane Grada i da su prisiljeni da upoznaju javnost sa činjenicama.

"Prema prevoznicima se trenutno duguju finansijska sredstva za izvršenu uslugu prevoza penzionera i učenika u iznosu više od 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Zaključno sa 30.09.2024. godine ističu postojeći ugovori kojima su predviđene besplatne i povlaštene karte za prevoz penzionera i učenika, a novi još uvijek nije potpisan, zbog svega gore navedenog i zbog činjenice da sutra 25.09.2024. godine počinje prodaja mjesečnih karata za mjesec oktobar 2024. godine obavezni smo da prodaju počnemo po važećem ugovoru i Cjenovniku, odnosno da naplaćujemo pune cijene bez povlastica. Učenici i studenti će biti izuzeti od ovoga zbog činjenice da je počela školska godina, kao i važnosti putovanja ovih kategorija, te će i dalje moći dobiti vozne karte po nepromjenjenim uslovima. Ovo će biti obezbijeđeno dok se ne potpišu novi ugovori, a zahvaljujući sredstvima pomoći koje smo dobili od predsednika Republike Srpske", navodi se u saopštenju koje je, važno je napomenuti, stiglo samo rijetkim medijima u Banjaluci.

"Takođe javnost obavještavamo da postojeće besplatne karte važe do kraja mjeseca septembra, te da one neće važiti od 01.oktobra 2024. godine ukoliko Grad ne reguliše finansijske obaveze prema nama i ne potpišemo nove ugovore koji će to regulisati. Molimo građane za strpljenje sa nadom da ćemo do kraja mjeseca uspjeti sa Gradom regulisati sva sporna pitanja i potpisati nove ugovore", zaključeno je.

Iza saopštenja stoji pet firmi koje sa gradom imaju ugovor o obavljanju usloga javnog prevoza, potvrđeno je Mondu.

Prije sedam dana sa prevoznicima se sastao predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je iz budžeta institucije Predsjednika RS izdvojio sredstva za izmirenje dijela duga prema prevoznicima.

Iz Grada Banjaluka tada je saopšteno da oni izmiruju obaveze prema autoprevoznicima i da javni prevoz funkcioniše nesmetano.

"Ujedno, obavještavamo banjalučke penzionere da je besplatan javni prevoz njihovo doživotno stečeno pravo, te da ne nasjedaju na netačne i tendenciozne informacije koje su se pojavile u javnosti, a u vezi sa navodnim problemima u javnom prevozu", saopšteno je iz Gradske uprave.

