Iskoristite lijepo vrijeme: Danas pretežno oblačno, ali toplo

U BiH će danas biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana i najvišu temperaturu od 19 do 25 stepeni Celzijusovih.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prije podne umjereno do pretežno oblačno uz sunčane intervale. Uz rijeke i po kotlinama prolazna magla koja će se ponegdje zadržavati i do sredine dana, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana biće toplije od prosjeka za ovo doba godine uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost koja će se širiti od zapada ka istoku.

Na jugu pretežno sunčano, a kasnije tokom dana očekuje se naoblačenje i u tim predjelima.

Duvaće slab do umjeren vjetar, promjenljiv ili južnih smjerova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela jutros je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Sokolac tri, Livno sedam, Bijeljina i Bjelašnica osam, Srebrenica devet, Banjaluka, Doboj, Sarajevo i Tuzla 10, Zenica 11, Prijedor i Gradačac 12, Trebinje i Mostar 13, te Neum 18 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ kolovozi su zbog guste magle vlažni i klizavi, pa iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske savjetuju vozačima maksimalno opreznu vožnju.

"Upozoravamo i na učestale odrone, kao i na privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama na kojima se izvode radovi", saopšteno je iz AMS Srpske.

Režim saobraćaja izmijenjen je na magistralnom putu Crkvina - Modriča zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje - Brčko.

Zbog radova na dionici regionalnog puta Šepak - granica Republike Srpske /BiH//Srbije /Šepak/ i na mostu zabranjen je saobraćaj za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska, na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su i na magistralnim putnim pravcima od Bijeljine prema Brčkom, Srbac - Derventa, Han Pijesak - Sokolac, Trnovo - Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška - Nova Topola - Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice - Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška - Nova Topola i Čatrnja - Gradiška, kao i na regionalnom putu Teslić - Pojezera /granica sa FBiH/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Na regionalnom putu Razboj - Rudanka izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje mosta za prelaz transportera i teške mehanizacije.

Radi bušačko-minerskih radova na regionalnom putu Istočno Sarajevo - Trebević - Brus, na lokalitetu Zlatište, opština Istočni Stari Grad, u intervalima od 11.00 do 15.00 časova biće privremenih kraćih obustava saobraćaja u trajanju od jednom do dva puta po pet do sedam minuta.

Privremena obustava saobraćaja biće na snazi na regionalnom putu Doboj - Modriča u Kostajnici zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik - Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina - Gornja Vijaka.

Na dionici magistralnog puta Jablanica-Mostar saobraćaj je omogućen za sve kategorije vozila, s tim što je na području Donje Jablanice saobraćaj usporen i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

I dalje je na snazi obustava saobraćaja na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Zbog radova na vijaduktu Reljevo, na dionici auto-puta Sarajevo sjever - Butila, vozila saobraćaju jednom trakom u pravcu kretanja.

Na dionici Podlugovi - Visoko na mjestu izvođenja radova u funkciji je preticajna traka, a brzina ograničena na 60 kilometara na čas.

Na magistralnom putu Matuzići - Doboj zbog radova saobraćaj se odvija usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Radovi su u toku i na magistralnim putevima Simin Han - Donje Caparde, Kladanj - Živinice, Prozor/Rama - Jablanica i Foča - Ustikolina.

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Preko graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila teža od pet tona najveće dozvoljene mase i ona se preusmjeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na granični prelaz Rača, dok autobusi mogu koristiti prelaz Šepak.

(Srna/Mondo)