U prvom dijelu dana tmurno, potom slijedi razvedravanje

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH u prvom dijelu dana očekuje se pretežno oblačno, tmurno i svježije vrijeme, a potom slijedi postepeno razvedravanje.

Tokom popodneva očekuje se i više sunčanih perioda. Magla i niski oblaci ponegdje će se zadržavati tokom dana uz hladnije vrijeme u tim predelima. Na jugu će biti sunčanije i toplije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 20, na jugu do 24, u višim predelima i mjestima sa maglom od 12 stepeni Celzijusovih.

Po kotlinama i uz riječne tokove jutros ima magle, a u većini krajeva preovladava mala do umjerena oblačnost, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 7.00 časova: Livno četiri, Sokolac šest, Han Pijesak, Gacko, Bjelašnica sedam, Kneževom, Novi Grad, Čemerno, Sarajevo, Široki Brijeg osam, Banjaluka, Bijeljina, Srbac, Foča, Bugojno devet, Višegrad, Rudo, Šipovo, Drvar, Sanski Most 10, Kalinovik, Mrakovica, Mrkonjić Grad, Ribnik, Jajce, Zenica 11, Doboj, Prijedor, Srebrenica, Tuzla 12, Zvornik 13, Trebinje 14, Mostar 15 i Neum 17 stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija nesmetano, po pretežno suvim kolovozima, a u kotlinama i duž riječnih tokova jutarnja magla smanjuje vidljivost, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Srpske.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, a iz AMS-a su savjetovali da se o dužini čekanja na prelazima vozači mogu infrmisati putem kamera Saveza.

Saobraćaj je zabranjen na regionalnom putu na dionici Šepak-granica sa Srbijom i na međudržavnom mostu, i to za vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 40 tona i čije osovinsko opterećenje prelazi devet tona.

Tokom prelaska, na mostu se istovremeno mogu naći najviše dva teretna vozila i to bez putničkih vozila.

Na regionalnom putu na ulazu u Stanare iz pravca Doboja izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog izgradnje mosta za prelaz teške mehanizacije.

Zbog radova, izmjene su i na magistralnom putu Crkvina-Modriča, zbog uključivanja i isključivanja mehanizacije angažovane na izgradnji dionice auto-puta Vukosavlje-Brčko.

Izmjene u saobraćaju, zbog radova, su i na magistralnim putnim pravcima od Bijeljine prema Brčkom, Dragotinja-Prijedor, Srbac-Derventa, Han-Pijesak-Sokolac, Trnovo-Miljevina u kanjonu rijeke Bistrice, Gacko-Tjentište u Sastavcima, Dobro Polje-Miljevina, Brod na Drini-Hum, Gradiška-Kozarska Dubica, Teslić-Podjezera i na području Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta.

Zbog radova u tunelima izmjene su na magistralnom putu Brodar-Višegrad.

Do povremene obustave, zbog miniranja terena, dolaziće na dionici regionalnog puta Doboj-Modriča u Kostajnici. Zbog minerskih radova na magistralnom putu Sarajevo-Foča, dionica Trnovo-Miljevina, u kanjonu rijeke Bistrice, dolaziće do povremene obustave saobraćaja od 7.00 i 16.00 časova, dva puta dnevno po pet do sedam minuta.

Na regionalnom putu Rudanka-Stanari, u LJeskovim vodama, zbog radova, saobraćaj se za putnička vozila odvija usporeno, dok se teretna vozila preusmjeravaju na alternativni pravac preko Jelaha.

Izmjene su zbog radova na magistralnom putu Gradiška-Nova Topola-Klašnice i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola, te na spoju magistralnih puteva Gradiška-Nova Topola i Čatrnja-Gradiška, kao i na regionalnom putu Teslić-Pojezer /granica sa FBiH/ zbog rekonstrukcije vodovodnog cjevovoda.

Zbog klizišta zabranjen je saobraćaj na regionalnom putu dionica Stari Ugljevik-Glavičice, a jednom trakom vozila naizmjenično prolaze regionalnim putem Ukrina-Gornja Vijaka.

Privremena obustava saobraćaja biće na snazi na regionalnom putu Doboj-Modriča u Kostajnici zbog bušenja i miniranja na kamenolomu "Grapska-Kostajnica".

Na magistralnom putu Jablanica-Mostar saobraćaju sve kategorije vozila, dok je zbog oštećenja kolovoza još obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Jablanica-Blidinje.

Na magistralnom putu u Zenici je, zbog sanacije gasovodana, obustavljen saobraćaj na petlji Blatuša-Pehare, smjer Sarajevo-Zenica, a vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce.

Zbog radova na vijaduktu Reljevo, na dionici auto-puta Sarajevo sjever-Butila, vozila saobraćaju jednom saobraćajnom trakom u pravcu kretanja.

Na dionici Podlugovi-Visoko zbog radova je na mjestu izvođenja radova u funkciji preticajna traka, a brzina ograničena na 60 kilometara na čas.

Radovi su i u tunelu Ivan, na dionici auto-puta Bradina-Tarčin, pa se saobraća usporeno jednom trakom uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Na magistralnim putevima Matuzići-Doboj i Vitez-Kaonik zbog aktuelnih radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. S obzirom da je riječ o izrazito frekventnim dionicama, na mjestima izvođenja radova tokom dana formiraju se duže kolone vozila u oba smjera.

Sanacioni radovi aktuelni su i na magistralnim putevima Simin Han-Donje Caparde, Kladanj-Živinice i Prozor/Rama-Jablanica.

Preko graničnog prelaza Karakaj kod Zvornika zabranjen je saobraćaj za vozila iznad pet tona najveće dozvoljene mase. Teretna vozila preko tona preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na graničnom prelazu Rača, dok autobusi mogu koristiti prelazu Šepak.

