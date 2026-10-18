Sutra sunčano i toplo u BiH, temperatura do 24 stepena

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz temperaturu do 24 stepena.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo, uz malu do umjerenu oblačnost.

Jutro će biti uglavnom vedro i svježe, dok se u višim predjelima očekuje slab mraz. Oko rijeka i u kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab i promjenljiv ili sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od dva do sedam stepeni, na jugu oko 10, a u višim predjelima do minus tri stepena Celzijusova.

Najviša dnevna temperatura biće od 18 do 24 stepena, dok će u višim predjelima iznositi oko 13 stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas je u većem dijelu Republike Srpske i FBiH bilo pretežno sunčano, dok je više oblačnosti zabilježeno na istoku i sjeveroistoku.

U 14.00 časova najhladnije je bilo na Bjelašnici, gdje je izmjereno pet stepeni. Na Ivan-sedlu i Čemernu temperatura je iznosila 14 stepeni, a u Kneževu, Rudom, Sokocu i Han Pijesku 15.

U Višegradu, Foči i Srebrenici izmjereno je 17 stepeni, u Sarajevu 18, a u Novom Gradu, Mrkonjić Gradu, Bileći, Gacku, Srpcu i Šipovu 19 stepeni.

Temperatura je dostigla 20 stepeni u Jajcu, Prijedoru, Doboju i Bijeljini, dok su Sanski Most, Ribnik, Banjaluka i Trebinje imali 21 stepen. U Mostaru su izmjerena 22 stepena Celzijusova.