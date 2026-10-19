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Dodik novinaru BHRT-a nakon pitanja o uglju: "Šta tebe briga, ti nisi javnost", reagovao javni servis 2

Dodik novinaru BHRT-a nakon pitanja o uglju: "Šta tebe briga, ti nisi javnost", reagovao javni servis

Autor Haris Krhalić
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BHRT je osudio verbalni napad Milorada Dodika na novinara Vladimira Šuška, kojem je poručio da nije javnost nakon pitanja o cijenama uglja upućenim premijeru Savi Miniću.

BHRT osudio Dodikov verbalni napad na novinara Vladimira Šuška Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) najoštrije je osudila verbalni napad predsjednika SNSD-a Milorada Dodika na novinara ovog javnog servisa Vladimira Šuška, koji je danas bio izložen uvredljivom i ponižavajućem ophođenju nakon pitanja o cijenama uglja.

Dodik je novinaru poručio da nije javnost i da ga BHRT ne interesuje, dok je Šušak pokušavao da dobije odgovor na pitanje o cijenama o premijera Save Minića.

"Šta tebe briga, ti nisi javnost", rekao je Dodik, dodavši da je "naša televizija" RTRS.

"Ja tebi da kažem, ti nisi javnost ovdje, ja ću da ti odgovorim, pokušavaš da zloupotrijebiš, nas ne interesuje BHRT", rekao je Dodik.

Potom je nekoliko puta zatražio da se "vrati mikrofon", navodeći da ima i drugih novinara.

"Nema mogućnosti da se sada govori o cijeni. Ma 'ajde vozi brate. Vi uvijek namjerno, pakosno. Logično da je sada nemoguće govoriti o cijenama", poručio je Dodik.

BHRT: Novinar je postavljao legitimna pitanja

Iz BHRT-a su naveli da je Šušak obavljao svoju profesionalnu dužnost u interesu javnosti, postavljajući legitimna pitanja o trošenju javnog novca.

Ovakav istup, kako su istakli, nije samo neprimjeren odnos prema novinaru već i pokušaj diskreditacije javnog medijskog servisa BiH i osporavanja prava njegovih novinara da slobodno izvještavaju i postavljaju pitanja od javnog interesa.

"BHRT nije ničiji privatni ni stranački medij. BHRT je javni medijski servis Bosne i Hercegovine, čija je obaveza da informiše sve građane ove zemlje, bez obzira na njihovu nacionalnu, entitetsku ili političku pripadnost", poručili su iz ove medijske kuće.

Naglasili su da nijedan političar nema pravo određivati koji su mediji poželjni, koji novinari smiju postavljati pitanja niti ko ima pravo izvještavati s javnih događaja.

Posebno su neprihvatljivim ocijenili poruke novinarima da negdje ne pripadaju samo zato što predstavljaju medij čije izvještavanje ili postojanje određenom političaru ne odgovara.

Iz javnog servisa upozoravaju da verbalni napadi na novinare doprinose stvaranju neprijateljskog ambijenta za slobodan i profesionalan rad medija u BiH.

BHRT je pružio punu profesionalnu i institucionalnu podršku Vladimiru Šušku, odbacujući svaki pokušaj zastrašivanja, ponižavanja ili ometanja zaposlenih u obavljanju profesionalnih zadataka.

"Svoj posao nastavljamo raditi odgovorno i u interesu javnosti", poručili su iz BHRT-a.

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Komentari 2

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zole

Ovdje je mućak premijer , zna odgovor ali ne smije pisnuti od kabadahije. Zna javnost čiji su džepovi puni orasa

Slavko

Tako nam i treba, ništa bolje nismo niti zaslužili. Samo sedam dana poslije izbora saznajemo da TE u Ugljeviku se zatvara i da svaki dan uvozimo električnu energiju. Od zemlje koja izvozi postali smo uvoznik struje. ZAŠTO je legitimno pitanje jer ćemo mi plaćati račune tog nepotrebnog uvoza. Narode, vi ste izabrali svoje predstavnike. Studentima danas nije dozvoljeno da iskažu svoju volju. ZAŠTO je isto legitimno pitanje.

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