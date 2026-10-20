Danas sunčano i toplo vrijeme: Temperatura ide do prijatnih 26 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH (FBiH) danas će biti sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Jutro je pretežno vedro i svježe, u višim predjelima i hladno, a po kotlinama i uz riječne tokove ima magle.

Maksimalna temperatura vazduha biće od 20 do 26, u višim predjelima od 15 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren promjenljiv ili sjeveroistočni vjetar, na zapadu i u planinama će poslije podne početi da duva jugo koji će prema noći jačati i biti umjeren i jak.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sarajevo tri, Bijeljina i Ribnik četiri, Banjaluka, Bileća, Han Pijesak i Tuzla pet, Doboj, Višegrad, Mrkonjić Grad i Zenica šest, Čemerno sedam, Trebinje 11, Mostar 14 i Neum 15 stepeni Celzijusovih.

Pretežno suvi kolovozi, magla u kotlinama

Saobraćaj se u Republici Srpskoj i Federaciji BiH odvija po pretežno suvim kolovozima, na dionicama u usjecima mogući su odroni, a u kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, u vremenu od 9.00 do 12.00 časova zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Karuše - granični prelaz Brod, granični prela Gradiška - auto-put izlaz Kostajnica - entitetska granica Karuše, entitetska granica Stanić Rijeka - auto-put - Banjaluka - Prijedor - entitetska granica Koprivna, entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod i entitetska granica Stanić Rijeka - entitetska granica Karuše.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES) moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na vozilima.

(Mondo)