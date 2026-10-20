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Narandžasto upozorenje za Hercegovinu: Lokalno se očekuje i do 120 litara kiše po kvadratu

Narandžasto upozorenje za Hercegovinu: Lokalno se očekuje i do 120 litara kiše po kvadratu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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FHMZ izdao narandžasto upozorenje za Hercegovinu zbog obilnih padavina. Lokalno se očekuje do 120 litara kiše po metru kvadratnom.

Narandžasto upozorenje za Hercegovinu: Lokalno i do 120 litara kiše po kvadratu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Hercegovine zbog najavljenih obilnih padavina, uz mogućnost da u pojedinim dijelovima regiona padne i do 120 litara kiše po metru kvadratnom.

Upozorenje će biti na snazi od sutra u 9.00 časova do četvrtka, 22. oktobra, u 3.00 časa ujutro.

Prema prognozama meteorologa, očekuje se između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, dok se najobilnije padavine prognoziraju na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine. U tim područjima lokalno bi moglo pasti od 80 do 120 litara po metru kvadratnom.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da obilne padavine mogu izazvati plavljenje imovine i saobraćajnica, kao i poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom te probleme u komunikacijama.

U područjima koja budu posebno pogođena postoji mogućnost da bude potrebno i manje evakuacija stanovništva.

Nadležni pozivaju građane na oprez i pravovremenu zaštitu ljudi i imovine, uz preporuku da prate vremenska upozorenja i postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih službi.

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Tagovi

upozorenje vremenska prognoza padavine

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