Narandžasto upozorenje za Hercegovinu: Lokalno se očekuje i do 120 litara kiše po kvadratu

FHMZ izdao narandžasto upozorenje za Hercegovinu zbog obilnih padavina. Lokalno se očekuje do 120 litara kiše po metru kvadratnom.
Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za područje Hercegovine zbog najavljenih obilnih padavina, uz mogućnost da u pojedinim dijelovima regiona padne i do 120 litara kiše po metru kvadratnom.
Upozorenje će biti na snazi od sutra u 9.00 časova do četvrtka, 22. oktobra, u 3.00 časa ujutro.
Prema prognozama meteorologa, očekuje se između 30 i 60 litara kiše po metru kvadratnom, dok se najobilnije padavine prognoziraju na istoku, jugoistoku i sjeveru Hercegovine. U tim područjima lokalno bi moglo pasti od 80 do 120 litara po metru kvadratnom.
Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju da obilne padavine mogu izazvati plavljenje imovine i saobraćajnica, kao i poremećaje u snabdijevanju električnom energijom i vodom te probleme u komunikacijama.
U područjima koja budu posebno pogođena postoji mogućnost da bude potrebno i manje evakuacija stanovništva.
Nadležni pozivaju građane na oprez i pravovremenu zaštitu ljudi i imovine, uz preporuku da prate vremenska upozorenja i postupaju u skladu sa uputstvima nadležnih službi.