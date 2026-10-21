"6. Banjaluka maraton" obustavlja saobraćaj: Evo kuda nećete moći automobilom u nedjelju

Zbog održavanja manifestacije "6. Banjaluka maraton" u nedjelju 25. oktobra doći će do obustave saobraćaja u brojnim banjalučkim ulicama.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Kako je saopšteno iz Gradske uprave saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 07.00 do 14.30 časova u sljedećim ulicama:

- Ulicom Teodora Koloktronisa, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Ulice Đure Daničića (kroz kružnu raskrsnicu),

- Ulici kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Bulevara cara Dušana do Aleje Svetog Save,

u vremenu od 08.00 do 09.30 časova u sljedećim ulicama:

- Olimpijskih pobjednika, na dijelu od Ulice kralja Petra I Karađorđevića do Gundulićeve ulice,

- Gundulićeva ulica,

- Gavre Vučkovića,

- Majke Jugovića,

- Krfska,

- Gavrila Principa, na dijelu od Ulice Stevana Bulajića (Krfska) do Ulice braće Jugovića i

- Braće Jugovića, na dijelu od Ulice Gavrila Principa do Ulice vojvode Pere Krece.

u vremenu od 08.00 do 13.30 časova u sljedećim ulicama:

- Vojvode Pere Krece,

- Ulica braće Jugovića, na dijelu od ugla Ulice vojvode Krece do Ulice od Zmijanja Rajka,

Od Zmijanja Rajka,

- Kragujevačkih i kraljevačkih žrtava,

- Sime i Ilije Partala i

- Jagarska ulica, na dijelu od Ulice Sime i Ilije Partala do preduzeća „Drvoprodeks“

u vremenu od 08.00 do 10.30 časova u sljedećim ulicama:

- Ulici Jagare, na dijelu od „Drvoprodeks“-a do Crkve Pokrova Presvete Bogorodice u Karanovcu.

u vremenu od 07.30 do 14.30 časova u sljedećim ulicama:

- Gavrila Principa, od Ulice Miloša Obilića do Ulice Branka Morače,

- Branka Morače,

- Skendera Kulenovića, na dijelu od Ulice Branka Morače do Ulice Duška Koščice i

- Kralja Petra I Karađorđevića, na dijelu od Ulice Duška Koščice do Bulevara cara Dušana,

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a Republike Srpske.

Takođe, za vrijeme trajanja obustave saobraćaja, dana 25.10.2026. godine, u vremenu od 07.00 do 14.30 časova na linijama javnog gradskog i prigradskog prevoza biće izvršeno preusmjeravanje autobusa na sljedeći način:

- linije 1 i 6 se preusmjeravaju iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Krajiških brigada, do kružnog toka i dalje postojećom trasom, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- linije 3 i 3b se preusmjeravaju sa Bulevara vojvode Stepe Stepanovića lijevo na Bulevar Desanke Maksimović do kružnog toka i nazad;

- linije 8 , 9 i prigrdske linije prema jugu (Bočac, Kola) se preusmjeravaju iz Ulice Trive Amelice, Zapadnim tranzitom prema jugu;

- linija 9b se preusmjerava iz Bulevara vojvode Petra Bojovića pravo Istočnim tranzitom do kružnog toka i nazad;

- linije 10, 12, 13, 13a , 13 b, 13c, 39 i 39A se preusmjeravaju iz smjera sjevera iz Ulice Trive Amelice u Ulicu Krajiških brigada, do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom;

- na liniji 7, 13P i 19 autobusi se iz smjera sjevera preusmjeravaju u Ulicu Krajiških brigada do kružnog toka i nazad istom trasom obrnutim redoslijedom;

- linija broj 14 se preusmjerava tako da autobusi saobraćaju ulicama Srpskih ustanika, Jug Bogdana, Bulevar Desanke Maksimovića, Bulevar Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Trive Amelice , Krajiških brigada do kružnog toka kod Gimnazije, u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- linija 14b se preusmjerava iz Bulevara vojvode Petra Bojovića, pravo Istočnim tranzitom ka Autobuskoj stanici;

- linija 17 neće saobraćati;

- na liniji 17A autobuse sa Rebrovačkog mosta preusmjeriti Istočnim tranzitom, Trive Amelice, Zapadnim tranzitom, a u povratku istim ulicama obrnutim redoslijedom;

- autobusi na linijama prigradskog i republičkog prevoza iz smjera sjevera, saobraćaju samo do parkinga „Malta;

- autobusi na linijama republičkog prevoza iz smjera Čelinca se preusmjeravaju Bulevarom srpske vojske i dalje postojećom trasom;

- autobusi na linijama republičkog prevoza preusmjeravaju se na Zapadni i Istočni tranzit;

- za vrijeme trajanja obustave saobraćaja u vremenu od 07.00 do 14.30 časova dana 25.10.2026. godine na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra I Karađorđevića, izvrši preusmjeravanje autobusa na Zapadni i Istočni tranzit.

(Mondo)