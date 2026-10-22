Oblačno sa kišom i svježije vrijeme: Poslije podne prestanak padavina i razvedravanje

U Republici Srpskoji i Federaciji BiH danas će biti pretežno oblačno i svježije vrijeme sa kišom, a prestanak padavina u većini krajeva očekuje se poslije podne.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Tokom jutra jača kiša na sjeveru, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Dnevna temperatura vazduha od 12 do 18, u višim predjelima 10 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom jutra na sjeveru i jak, sjevernih smjerova, a na jugu slab do umjeren jugozapadni.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Bjelašnica osam, Han Pijesak devet, Drvar, Sarajevo 11, Bileća, Tuzla 12, Prijedor, Trebinje, Novi Grad i Višegrad 13, Banjaluka i Doboj 14, Bijeljina, Mostar 15, Neum 17 stepeni Celzijusovih.

Kolovozi mokri i klizavi, magla smanjuje vidljivost

U većem dijelu Republike Srpske i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, a magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost u kotlinama, duž rijeka, kao i u višim predjelima.

Postoji opasnost od odrona na dionicama u usjecima, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica - Ljubogošta, mjesto Han Derventa dolaziće do obustava saobraćaja u trajanju do 10 minuta radi izvođenja minerskih radova u periodu od 7.00 do 15.00 časova.

Petnaestominutne obustave saobraćaja na snazi su na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, u periodu od 9.00 do 12.00 časova zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila.

Prevoz vangabaritnog tereta odvijaće se na pravcima entitetska granica Karuše - granični prelaz Brod, entitetska granica Stanić Rijeka - granični prelaz Brod i entitetska granica Stanić Rijeka - Derventa - granični prelaz Brod.

Na graničnim prelazima u BIH zadržavanja su do 30 minuta.

(Mondo)