Povećan rizik od klizišta u 13 gradova i opština u Hercegovini, posebno sjeverozapadno od Konjica

Zbog obilnih kiša, lokalno i do 120 litara po kvadratnom metru, i jakog juga u Hercegovini je povećana opasnost od bujica, poplava i klizišta, upozorile su civilne zaštite Republike Srpske i Federacije BiH.

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Republička uprava civilne zaštite skreće pažnju građanima da, shodno vremenskoj prognozi, planiraju boravak na otvorenom i da obezbijede imovinu od eventualnih bujičnih voda i jakog vjetra. Iz te uprave su najavili da će biti u pojačanom kontaktu sa službama zaštite i spasavanja na lokalnom nivou, koje će pratiti situaciju.

Prema prognozi meteorologa, jug Republike Srpske danas i sutra zahvatiće naoblačenje, kiša i jak vjetar. Večeras i ka noći očekuje se jača i obilnija kiša, a tokom noći intenzivni pljuskovi uz veće padavine u kratkom periodu. Sutra do sredine dana kiša će slabiti i prestati.

Očekuje se 40 do 80 litara kiše po kvadratnom metru, a lokalno, u zonama jačih pljuskova, moguće su količine od 100 do 120 litara. Duvaće umjeren do jak jugo uz udare vjetra od 40 do 60 kilometara na čas, a u višim predjelima u Krajini i Hercegovini ponegdje uz olujne udare jače od 80 kilometara na čas.

Federalna uprava civilne zaštite upozorila je da je u Hercegovini povećana opasnost od aktiviranja klizišta zbog najavljenih obilnih kiša i natapanja tla. Među rizičnim gradovima i opštinama su Mostar, Konjic, Trebinje, Foča, Jablanica, Stolac, Široki Brijeg, Nevesinje, Bileća, Čitluk, Ljubinje, Gacko i Kalinovik, kao i okolna naselja.

Obilne padavine mogle bi dovesti do brzog porasta vodostaja rijeka i poplava u ugroženim područjima. Građanima se preporučuje da prate vremenske prognoze i obavještenja nadležnih službi, kao i da očiste odvodne kanale i slivnike te obezbijede imovinu u područjima sklonim plavljenju.

U Hercegovini se tokom 48 časova očekuje između 50 i 100 litara kiše po kvadratnom metru, a na krajnjem jugu lokalno i do 120 litara. Posebno rizičnim označeno je područje sjeverozapadno od Konjica. U sjevernim dijelovima zemlje prognozirana količina padavina iznosi do 30 litara.