Razmatrane pritužbe na rad policijskih službenika: Odbor za žalbe građana PSBiH zasjedao o 14 predmeta

Odbor za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH razmatrao je 14 pritužbi na rad policijskih službenika, pri čemu su dvije žalbe na rad pripadnika Granične policije BiH ocijenjene kao osnovane, dok je većina ostalih prijava proglašena neosnovanim.

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Na 70. sjednici Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) razmatrano je ukupno 14 žalbi. Kako se navodi u saopštenju, jedna prijava odnosila se na rad i postupanje policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, dok se 13 predmetâ odnosilo na rad i postupanje pripadnika Granične policije BiH.

Odbor je, nakon razmatranja, ocijenio neosnovanom žalbu koja se odnosila na Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Kada je riječ o postupanjima pripadnika Granične policije BiH, pritužbe su analizirane u kombinaciji sa izvještajima o sprovedenim internim provjerama i istragama.

"Od 13 žalbi na rad i postupanje policijskih službenika Granične policije BiH, 10 žalbi ocijenjene su kao neosnovane ili bez dovoljno dokaza", ističe se u saopštenju Parlamentarne skupštine BiH.

Sa druge strane, dvije žalbe ocijenjene su kao osnovane, uz napomenu da je u jednom od tih slučajeva utvrđeno da odgovornost ne snose policijski službenici.

"U jednom predmetu Odbor je utvrdio da nisu odgovorni policijski službenici Granične policije BiH, već Uprava za indirektno oporezivanje BiH, u čijoj je nadležnosti uređenje i opremanje graničnih prelaza", pojašnjava se u saopštenju.

Dodaje se i da je Odbor odgodio izjašnjavanje o jednom predmetu, uz zaključak da Granična policija BiH sprovede dodatne provjere i dostavi dopunu izvještaja u skladu sa uputstvima članova Odbora.