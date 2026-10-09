Granična policija BiH prodaje devet vozila: Početne cijene od 3.600 do 20.000 KM

Granična policija BiH prodaje devet motornih vozila i dodatnu opremu. Početna cijena vozila je 84.600 KM, a rok za ponude 16. oktobar.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Granična policija Bosne i Hercegovine objavila je javnu licitaciju za prodaju devet motornih vozila i druge opreme, a ukupna početna cijena ponuđenih vozila iznosi 84.600 KM.

Kako piše portal "Jabuka.tv", u ponudi su vozila proizvedena od 2008. do 2018. godine, među kojima su modeli Renoa, Nisana i Volksvagena. Početne cijene pojedinačnih vozila kreću se od 3.600 do 20.000 KM, a dio se prodaje kao ispravan, dok je za ostala navedeno da su neispravna.

Prodaja se obavlja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Zainteresovani mogu konkurisati za jedno ili više vozila, ali i za kompletan paket od svih devet automobila.

Na prodaju i druga oprema

Osim motornih vozila, Granična policija BiH prodaje pisač velikog formata, kotao na dizelsko gorivo i cisternu za vodu.

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja ispune propisane uslove i uplate odgovarajući depozit.

Za vozila čija je početna cijena do 10.000 KM depozit iznosi 800 KM, dok je za vozila početne vrijednosti od 10.000 do 20.000 KM potrebno uplatiti 2.000 KM. Za ponudu koja obuhvata svih devet vozila depozit iznosi 10.000 KM, dok za kupovinu ostale opreme nije potrebna uplata depozita.

Kriterijum za izbor je najviša ponuđena cijena. Prema uslovima licitacije, prednost može imati ponuđač koji dostavi ponudu za svih devet vozila kao cjelinu.

U postupku ne mogu učestvovati zaposleni u Graničnoj policiji BiH niti članovi njihovih užih porodica.

Rok za dostavljanje ponuda je 16. oktobar

Zainteresovani kupci vozila mogu ih pregledati od 12. do 16. oktobra 2026. godine, radnim danima od 9.00 do 11.00 časova, na adresi Granične policije BiH, Reufa Muhića 2-A, Ilidža, Sarajevo. Za pregled je potrebno prethodno telefonski najaviti dolazak.

Za pregled opreme koja se nalazi u Bijeljini i Novom Gradu Dobrljinu takođe je potrebna prethodna najava.

Rok za dostavljanje ponuda je 16. oktobar 2026. godine do 11.00 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu Granične policije BiH, Reufa Muhića 2-A, Ilidža, Sarajevo, uz naznaku "NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju sredstava".

Javno otvaranje ponuda zakazano je za isti dan u 12.00 časova, u prostorijama Granične policije BiH u Sarajevu.

Prodaja se obavlja po principu "viđeno-kupljeno", a izabrani kupac dužan je da uplati puni iznos najkasnije sedam dana od potpisivanja ugovora. Troškove prenosa vlasništva snosi kupac.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona 033/755-237 i 033/755-232.