Pokrenut regionalni projekat za zaštitu hrane: BiH i devet zemalja u borbi protiv prevara i rizika

BiH je dio novog regionalnog projekta EU koji se sprovodi u 10 zemalja s ciljem jačanja bezbjednosti hrane, sprečavanja prevara i zaštite lanca snabdijevanja "od polja do stola". Inicijativa donosi strože kontrole i bolju saradnju institucija.

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Projekat "Jačanje mjera za bezbjednost hrane, odbranu hrane i borbu protiv prevara sa hranom u regionu jugoistočne i istočne Evrope" biće realizovan u 10 zemalja, među kojima je i BiH, a očekuje se da će dugoročno doprinijeti uspostavljanju stabilnijeg i otpornijeg sistema snabdijevanja hranom.

Projekat predstavlja važan korak u odgovoru na sve veće prijetnje javnom zdravlju, bezbjednosti i regionalnoj stabilnosti, a zvanično je pokrenut u Tbilisiju, gdje je sjedište Regionalnog sekretarijata Inicijative centara izvrsnosti EU za smanjenje hemijskih, bioloških, radioloških i nuklearnih rizika, saopšteno je iz Agencije za bezbjednost hrane BiH.

Na početnom sastanku u Tbilisiju, kojem je prisustvovao i direktor Agencije Sanin Tanković, predstavljeni su ciljevi projekta i razmatran pristup njegovoj realizaciji i očekivani doprinos u 10 partnerskih zemalja.

Očekuje se da će realizacija projekta i značajno unaprijediti saradnju među institucijama u regionu Jugoistočne i Istočne Evrope u odgovoru na savremene bezbjednosne izazove, navedeno je u saopštenju.

Projekat je dio regionalne inicijative koju finansira EU, a sprovodi agencija "Ekspertiz Frans" u partnerstvu sa Nacionalnom školom veterinarskih službi – Francuskom međunarodnom veterinarskom službom, Univerzitetom u Liježu u Belgiji i Univerzitetom Donja Gorica u Crnoj Gori.

Inicijativa je osmišljena s ciljem unapređenja bezbjednosti, zaštite i autentičnosti lanca snabdijevanja hranom, a njeni glavni operativni ciljevi podijeljeni su u četiri ključne komponente, od kojih se prva odnosi na jačanje kapaciteta, što podrazumijeva izgradnju pravnih, tehničkih i operativnih kapaciteta nadležnih institucija u oblastima bezbjednosti hrane, zaštite hrane od namjerne kontaminacije i borbe protiv prevara sa hranom.

Druga komponenta projekta obuhvata unapređenje spremnosti, odnosno jačanje nacionalne i regionalne spremnosti za efikasno sprečavanje, rano otkrivanje i brz odgovor na rizike povezane sa hranom.

U okviru treće komponente projekat je usmjeren na sveobuhvatnu kontrolu, s ciljem unapređenja sistema kontrole u cijelom lancu snabdijevanja hranom, prema principu "od polja do stola".

Četvrta komponenta odnosi se na regionalnu saradnju, s ciljem podsticanja prekogranične saradnje i uspostavljanja efikasnih mehanizama za razmjenu informacija među zemljama Jugoistočne i Istočne Evrope.

Sastanak je održan juče i prekjuče.