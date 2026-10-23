Usvojena žalba preduzeća: Po treći put poništen višemilionski tender za javnu rasvjetu u Banjaluci

Tender za rasvjetu od 35 miliona maraka koji je raspisao Grad Banjaluka poništen je po treći put.

Izvor: Pius Koller / imago stock&people / Profimedia

Ovakvu odluku donijela je Kancelarija za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine nakon dvije održane sjednice, objavio je Kapital.

Tender je poništen nakon što je usvojena žalba banjalučke firme "ABC Solutions" i druga dva preduzeća.

Podsjetimo da je ova nabavka, po treći put raspisana 14. avgusta ove godine, te da je za razliku od prethodnog poništenog, Grad u posljednjem tenderu za nabavku rasvjete po ESCO modelu zatražio da ukupan promet ponuđača u prethodne tri godine ne smije biti ispod 30 miliona KM.

Prvim poništenim tenderom traženo je da taj promet bude 60 miliona.

Stajalo je i da ponuđač mora dostaviti dokaz da posjeduje finansijska sredstva za izvršenje ugovora u iznosu od minimalno 15 miliona KM.

Podsjećamo, Kapital je prvi u oktobru pretprošle godine pisao da će posao vrijedan 35 miliona KM biti dodijeljen zagrebačkom "Končaru".

Ovaj portal je kasnije u seriji tekstova pisao o ovoj javnoj nabavci, a između ostalog, i o tome da je prema idejnom projektu za adaptaciju i nadogradnju sistema javne rasvjete potrebno 13,4 miliona KM, što je višestruko manje od 35,4 miliona koliko je vrijednost tendera koji je raspisao gradonačelnik Draško Stanivuković.

KRŽ je prvi tender za rasvjetu poništila polovinom februara, a drugi krajem juna ove godine.