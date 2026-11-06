Kolaps na ulazu u BiH preko Gradiške: Kamioni čekaju i 18 sati, vozači navode da im je rečeno da ne radi štampač

Na Graničnom prelazu Gradiška na ulazu u BiH nastao je potpuni kolaps, a vozači teretnih vozila u kilometarskim kolonama čekaju i po 18 časova kako bi pristupili carinskom terminalu.

Izvor: RTVBN/Printscreen

Kolaps na Graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu izazvao je ogromno nezadovoljstvo među vozačima teretnih vozila, koji na prelazak granice i ulazak u terminal čekaju u nepreglednim kolonama.

Kako prenosi BN, vozači su više puta apelovali na nadležne službenike na GP Gradiška, upozoravajući da je čekanje predugo, nehumano i da ide na štetu svih prevoznika. Umjesto rješenja, dobili su nesvakidašnji odgovor. Rečeno im je da ne radi štampač, te da dok se taj kvar ne popravi, ne mogu da pristupe terminalu.

Jedan od vozača požalio se na društvenim mrežama da u koloni čeka još od juče od 16.30 časova. Da je situacija alarmantna, potvrdila je i Fejsbuk stranica "Teretnjaci.ba", koja redovno prati stanje na graničnim prelazima i putevima.

"Gradiška: Sastavilo, strane se ne pomjeraju dok se terminal ne isprazni, a kolona prema hrvatskoj vagi duga je oko 1,5 do 2 kilometra", navodi se u objavi ove stranice, što potvrđuju i kadrovi dugog i statičnog niza kamiona na pravoj dionici puta.