Poslije pola godine zastoja: Stari granični prelaz u Gradišci od jutros u funkciji (FOTO)

Nakon šestomjesečnog zastoja zbog urušavanja pješačke staze, granični prelaz u centru Gradiške jutros je ponovo otvoren. Dozvoljen je saobraćaj za putnička vozila, autobuse i prazne kamione, dok je promet robe zabranjen.

Izvor: Dušan Volaš

Poslije polugodišnjeg zastoja uzrokovanog urušavanjem dijela pješačke staze i oštećenjem zaštitne ograde na mostu preko rijeke Save, jutros u osam časova ponovo je otvoren stari granični prelaz u centru Gradiške.

Kako je saopšteno, dio oštećenog nadvožnjaka, na kojem je postavljena zaštitna ograda, prilagođen je kako bi se omogućio bezbjedan prelazak putnika. U periodu dok je prelaz bio zatvoren, sanirana su oštećenja na saobraćajnici i uređene ulice u neposrednoj blizini.

Preko graničnog prelaza Gradiška – Stara Gradiška dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa, kao i praznih teretnih vozila. S druge strane, iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH su naglasili da promet robe neće biti moguć.

Izvor: Dušan Volaš

"Napominjemo da na ovom graničnom prelazu neće biti dozvoljen promet komercijalne robe. Pozivamo građane, prevoznike i sve druge učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene informacije i poštuju propisani režim saobraćaja", istakli su iz UIO BiH.

Otvaranje ovog prelaza od izuzetnog je značaja za stanovnike Gradiške, kao i njihove komšije u Staroj Gradišci u susjednoj Hrvatskoj, prvenstveno zbog lakšeg obavljanja svakodnevnih obaveza. Pored toga, napredak i oporavak prometa očekuju i lokalni trgovci, s obzirom na to da su mnoge radnje u blizini granice zatvorene nakon zaustavljanja saobraćaja.

Janković: Nosivost nadvožnjaka 20 tona

Vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković izjavio je da je nosivost nadvožnjaka na graničnom prelazu Gradiška-Stara Gradiška, između BiH i Hrvatske, ograničena na 20 tona.

"Prijedlog mjera bio je da se ograniči nosivost na 20 tona. Na osnovu toga, `Putevi Republike Srpske` izvršili su sanaciju kako bi sam nadvožnjak mogao da bude pušten u funkciju", rekao je novinarima Janković jutros u Gradišci na otvaranju graničnog prelaza.

On je naveo da je saobraćajnica široka od 4,5 do pet metra.

Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić zahvalio je nadležnim za sanaciji starog graničnog prelaza.

"Ovo će mnogo značiti za Republiku Srpsku i BiH. Ovim će biti olakšan protok ljudi, robe i privrednika. Veliki je dan za Gradišku, za Republiku Srpsku i za BiH", istakao je Adžić, prenijela je Srna.

Amidžić: Važno za građane i privredu

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić izjavio je jutros da je otvaranje graničnog prelaza Gradiška-Stara Gradiška između BiH i Hrvatske veoma važno za građane i za privredu jer će se manje čekati i biće brži protok robe budući da su tu dva granična prelaza.

"Sada imamo dva granična prelaza na području Gradiške što je izuzetno značajno. Za građane to znači da će manje čekati prilikom prelaska granice, jer će imati dva prelaza. Za privrednike to će značiti da će i prevoznici manje čekati", rekao je Amidžić novinarima u Gradišci na otvaranju graničnog prelaza.

On kaže da će protok robe i usluga biti brži, što je izuzetno.

"Problemi građana ne mogu samo da budu rješavani za izbore, nego moraju biti rješavani kontinuirano. Ovo je dobra stvar za sve ljude koji žive u Srpskoj i u Federciji BiH, jer je riječ o graničnom prelazu za sve koji žive u BiH", dodao je Amidžić.