Stari granični prelaz u Gradišci sutra se otvara za putnike, autobuse i prazne kamione, bez komercijalne robe

Granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška biće otvoren sutra, 30. oktobra, u 8.00 časova, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH. Biće dozvoljen promet putnika, ali ne i komercijalne robe.

Izvor: Dušan Volaš

Na prelazu će biti dozvoljen međunarodni promet putnika, i to putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih motornih vozila.

"Napominjemo da na ovom graničnom prelazu neće biti dozvoljen promet komercijalnih roba. Pozivamo građane, prevoznike i sve druge učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene informacije i poštuju propisani režim saobraćaja na ovom graničnom prelazu", navedeno je u saopštenju UIO.

Otvaranjem prelaza od sutra će u funkciji biti dva granična prelaza na području Gradiške: Gradiška – Stara Gradiška i Gradiška Novi most – Gornji Varoš. Iz UIO očekuju da će se stavljanjem u funkciju oba prelaza rasteretiti saobraćaj, smanjiti gužve na sjeveru BiH i olakšati međunarodni putnički saobraćaj.

Otvaranje starog graničnog prelaza u Gradišci prethodno je bilo najavljeno za danas, nakon sanacije oštećenja i testiranja nosivosti. Iz Auto-moto kluba BiH (BIHAMK) tada su saopštili da bi puštanje prelaza u saobraćaj trebalo da doprinese smanjenju gužvi.

"Tako ćemo u predstojećim danima, kada očekujemo pojačanu frekvenciju vozila na graničnim prelazima, imati na raspolaganju još jedan prelaz. To bi trebalo doprinijeti smanjenju gužvi i kraćem vremenu čekanja prilikom prelaska granice", navedeno je iz BIHAMK-a.

Nakon informacija pojedinih medija da će prelaz biti otvoren danas u 14.00 časova, iz UIO su demantovali te navode i poručili da će građani i poslovna zajednica o otvaranju biti blagovremeno obaviješteni.