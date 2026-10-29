Sanirana oštećenja: Kada će biti otvoren stari granični prelaz u Gradišci?

Granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška danas neće biti otvoren, saopštila je Uprava za indirektno oporezivanje BiH, koja je demantovala informacije da će biti otvoren u 14.00 časova.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Iz UIO su naveli da informacije pojedinih medija o otvaranju prelaza između BiH i Hrvatske danas u 14.00 časova nisu tačne i da će građani i poslovna zajednica o otvaranju biti blagovremeno obaviješteni.

"Pozivamo građane, prevoznike i ostale učesnike u saobraćaju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedenu informaciju i da prate zvanična obavještenja nadležnih institucija", istakli su iz UIO BiH.

Otvaranje starog graničnog prelaza u Gradišci prethodno je bilo najavljeno za danas, nakon sanacije oštećenja i testiranja nosivosti. BIHAMK je saopštio da bi prelaz trebalo da doprinese smanjenju gužvi uoči pojačane frekvencije vozila na graničnim prelazima.

Na prelazu bi bio dozvoljen međunarodni promet putnika, autobusa i teretnih motornih vozila nosivosti do 20 tona, odnosno praznih kamiona.

UIO je ranije saopštila da je u utorak, 27. oktobra, u Gradišci održan sastanak svih službi koje funkcionišu na graničnom prelazu.

"Zaključeno je da su Uprava za indirektno oporezivanje BiH, u okviru koje se nalazi carinska služba, kao i Granična policija BiH, u potpunosti spremne za početak rada na graničnom prelazu Gradiška – Stara Gradiška", navedeno je iz UIO BiH.

Prema tadašnjim informacijama UIO, prelaz je mogao biti ponovo otvoren u četvrtak ili petak, a očekivalo se da nadležno Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izda dozvolu za ponovno uspostavljanje saobraćaja. Vršilac dužnosti direktora "Puteva Republike Srpske" Miroslav Janković rekao je juče za "Nezavisne novine" da se građevinski radovi privode kraju, ali da samo otvaranje ne sprovode putari, već Granična policija i UIO.

Prethodno su asfaltirani nadvožnjak, obližnji parking i pristupni putevi, a ispitana je i nosivost čeličnog mosta i nadvožnjaka. Tom prilikom konstatovano je da je bezbjedan prelazak vozila nosivosti do 20 tona.