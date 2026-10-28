Radovi pri kraju: Poznato kad se otvara stari granični prelaz u Gradišci

Stari granični prelaz u Gradišci mogao bi biti otvoren sutra ili najkasnije u petak.

Izvor: Dušan Volaš

Miroslav Janković, vršilac dužnosti direktora „Puteva Republike Srpske“, rekao je za "Nezavisne novine" da se privode kraju građevinski radovi kako bi prelaz bio spreman za ponovno uspostavljanje saobraćaja.

"Završavamo građevinske radove kako bi to bilo moguće. Ali samo otvaranje ne provodimo mi, već Granična policija i Uprava za indirektno oporezivanje. Ljudi su na terenu i mi sprovodimo uslove da to bude tada. Najava je da će biti sutra ili prekosutra", rekao je Janković.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH su kazali da je u utorak, 27. oktobra, u Gradišci održan sastanak svih službi koje funkcionišu na graničnom prelazu.

"Zaključeno je da su Uprava za indirektno oporezivanje BiH, u okviru koje se nalazi carinska služba, kao i Granična policija BiH, u potpunosti spremne za početak rada na graničnom prelazu Gradiška – Stara Gradiška", navode oni.

Kako su naveli, očekuje se da nadležno Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske izda dozvolu za ponovno uspostavljanje saobraćaja na ovoj lokaciji.

Prema informacijama kojima raspolaže Uprava za indirektno oporezivanje BiH, prelaz bi mogao biti ponovo otvoren u četvrtak ili petak.

Naime, na ovom graničnom prelazu biće dozvoljen međunarodni promet putnika, autobusa i teretnih motornih vozila nosivosti do 20 tona, odnosno praznih kamiona.

Podsjećamo, prethodno su asfaltirani nadvožnjak, obližnji parking i pristupne ceste, a ispitana je i nosivost čeličnog mosta i nadvožnjaka. Tom prilikom konstatovano je da je bezbjedan prelazak vozila nosivosti do 20 tona.

(Mondo)