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Petorica policajaca iz Gradiške ostaju iza rešetaka: Određen im jednomjesečni pritvor

Petorica policajaca iz Gradiške ostaju iza rešetaka: Određen im jednomjesečni pritvor

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Sudija Osnovnog suda u Gradišci Branimir Maletić odredio je, na prijedlog Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, pritvor u trajanju od 30 dana za petoricu policajaca Staničnog odjeljenja policije Orahovа, uhapšenih u akciji „Terminal“.

Petorica policajaca iz Gradiške ostaju iza rešetaka Izvor: MUP RS

Osumnjičeni imaju pravo žalbe na ovu odluku, objavile su „Nezavisne novine“.

Prema navodima iz istrage, policajci se sumnjiče da su tokom saobraćajnih kontrola vozačima govorili da su evidentirani kao počinioci prekršaja, a potom od njih uzimali novac u zamjenu za navodne kazne.

Tokom akcije zaplijenjena je veća količina novca.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske ranije je saopšteno da se uhapšeni terete za krivična djela zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja.

(Mondo)

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Tagovi

akcija Gradiška policija

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