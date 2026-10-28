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Zadobio teški stepen opekotina: Životno ugrožen pritvorenik koji je pokušao samoubistvo

Zadobio teški stepen opekotina: Životno ugrožen pritvorenik koji je pokušao samoubistvo

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Pritvorenik, koji je u Kazneno-popravnom zavodu u Bijeljini pokušao da izvrši samoubistvo, prebačen je u bijeljinsku bolnici i životno je ugrožen.

Srn2023-11-1_847456_2.jpg Izvor: SRNA/Zorica Simeunović


Dežurni anesteziolog u Bolnici "Sveti vrači" Marija Novaković rekla je Srni da je pacijent koji je danas dovezen u bijeljinsku bolnicu u pratnji policije životno ugrožen i da ima teški stepen opekotina.

Novakovićeva je navela da je pacijent priključen na respirator i da bi stanje moglo da se dodatno zakomplikuje.

Mediji su ranije objavili da je riječ o šezdesetčetvorogodišnjem pritvoreniku Kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini.

(Mondo)

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Tagovi

Bijeljina zatvor pokušaj samoubistva

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