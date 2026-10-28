Zadobio teški stepen opekotina: Životno ugrožen pritvorenik koji je pokušao samoubistvo

Pritvorenik, koji je u Kazneno-popravnom zavodu u Bijeljini pokušao da izvrši samoubistvo, prebačen je u bijeljinsku bolnici i životno je ugrožen.

Izvor: SRNA/Zorica Simeunović



Dežurni anesteziolog u Bolnici "Sveti vrači" Marija Novaković rekla je Srni da je pacijent koji je danas dovezen u bijeljinsku bolnicu u pratnji policije životno ugrožen i da ima teški stepen opekotina.

Novakovićeva je navela da je pacijent priključen na respirator i da bi stanje moglo da se dodatno zakomplikuje.

Mediji su ranije objavili da je riječ o šezdesetčetvorogodišnjem pritvoreniku Kazneno-popravnog zavoda u Bijeljini.

(Mondo)