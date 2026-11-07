Upokojila se Milja Zečević: Preminula majka kojoj su u Sijekovcu ubijena tri sina i suprug

Milja Zečević, majka koja je u zločinu u Sijekovcu izgubila supruga i tri sina, je preminula jutros u 95. godini, objavio je Memorijalni centar Republike Srpske.

Izvor: Memorijalni centar Republike Srpske

Milja Zečević je rođena 14. januara 1931. godine. Njen suprug Jovo (1920) i sinovi Milan (1950), Petar (1953) i Vaso (1958) ubijeni su u Sijekovcu 26. marta 1992. godine.

Milja je godinama svjedočila o stradanju svoje porodice, sudbini brojnih srpskih porodica i zločinu koji su u Sijekovcu počinile hrvatsko-muslimanske oružane formacije, uz učešće pripadnika regularnih snaga Republike Hrvatske.

Sjećanja na supruga i sinove Milja je povjerila i Memorijalnom centru Republike Srpske. Njeno svjedočenje snimljeno je u Brodu i sačuvano u audio-vizuelnoj arhivi Memorijalnog centra.

Memorijalni centar Republike Srpske upućuje iskreno saučešće porodici i prijateljima.

Opijelo će biti služeno u 11.00 časova na Gradskom groblju u Brodu, a sahrana će biti obavljena u 13.00 časova u Gornjim Smrtićima kod Prnjavora.

Saučešće su uputili i drugi zvaničnici Republike Srpske.

(Mondo)