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Bez vize u 77 zemalja: Poznato koje mjesto zauzima pasoš BiH u svijetu

Bez vize u 77 zemalja: Poznato koje mjesto zauzima pasoš BiH u svijetu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Pasoš BiH zauzima 69. mjesto na svjetskoj rang-listi pasoša iz ukupno 199 zemalja sa rezultatom mobilnosti od 109 bodova i pristupom za 55,1 odsto svjetskih destinacija bez vize, podaci su platforme "Pasport riports".

Problemi sa izdavanjem ličnih dokumenata Izvor: MONDO

Podaci o pasošu ažurirani su 1. novembra i prema njima je BiH u posljednji mjesec dana napredovala sa 71. na 69. mjesto na svjetskoj rang-listi.

Prema podacima "Pasport riportsa", koji objavljuje izvještaje za 199 zemalja, državljani BiH mogu putovati u 77 destinacija bez vize, u 27 uz vizu po dolasku ili odgovarajuće olakšane ulazne procedure, dok je za pet destinacija potrebna elektronska putna autorizacija /ETA/.

Od ukupno 198 destinacija obuhvaćenih poređenjem, nosioci pasoša BiH imaju pristup u 109 destinacija bez potrebe za pribavljanjem tradicionalne vize prije polaska, dok preostalih 89 destinacija zahtijeva prethodno pribavljanje vize, uključujući elektronske vize, koje se prema metodologiji platforme svrstavaju u kategoriju viza potrebnih prije putovanja.

Na evropskoj listi pasoš BiH nalazi se na 42. mjestu među 47 evropskih zemalja, dok na listi zemalja prema otvorenosti za međunarodne posjetioce BiH zauzima 65. mjesto među 199 zemalja.

Državljani 99 stranih zemalja mogu ući u BiH bez vize, dok je za državljane preostalih 99 zemalja predviđeno prethodno pribavljanje vize. 

(Srna)

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