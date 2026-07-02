10 najmoćnijih pasoša u 2026. godini: Jedna zemlja zauzela neočekivano mjesto

Globalni indeks pasoša 2026. godine pokazuje dominaciju evropskih zemalja, sa Švedskom na vrhu.

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Globalni indeks pasoša procjenjuje ne samo mogućnost putovanja bez vize, već i privlačnost za investiranje i kvalitet života.

Objavljeno je peto godišnje izdanje ovog indeksa, a Evropa je još jednom dominirala rang-listom.

Devet od deset najjačih pasoša na svijetu pripada evropskim zemljama, dok je Singapur jedina država van Evrope koja se našla među prvih deset, zauzevši 10. mjesto.

Za razliku od Henli indeksa pasoša, koji uzima u obzir isključivo broj zemalja u koje vlasnici pasoša mogu da putuju bez vize, Globalni indeks pasoša ocjenjuje i privlačnost za ulaganja, kao i kvalitet života, piše Juronjuz.

U tu svrhu, analizirani su faktori kao što su poreski sistem, inovacije, ekonomska konkurentnost, zdravstvena zaštita, bezbjednost, klima i društvena infrastruktura.

"Dominacija Evrope na vrhu Globalnog indeksa pasoša potpuna je i zasniva se na ravnoteži, a ne na jednoj jedinoj prednosti", izjavila je Patricija Kasaburi, izvršna direktorka kompanije Global Sitizen Solušns.

Devet najmoćnijih pasoša na svijetu u 2026. godini pripada evropskim zemljama, predvođenim Švedskom, Švajcarskom i Finskom. Ono što je posebno zanimljivo jeste način na koji su došli do tih pozicija.

Kada je riječ o slobodi putovanja, Singapur nadmašuje svaku od njih, dok po privlačnosti za investicije nekoliko zalivskih i azijskih država predstavlja ozbiljnu konkurenciju.

Prednost Evrope leži na drugom mjestu: ona je jedini region koji uspijeva da spoji gotovo maksimalnu globalnu slobodu putovanja sa najvišim kvalitetom života na svijetu – dimenzijom koju nijedna vlada ne može da stvori međunarodnim sporazumima ili poreskim podsticajima.“

Najbolji pasoši na svijetu

Na prvom mjestu nalazi se Švedska, koja je zauzela 11. mjesto po indeksu mobilnosti, deveto po privlačnosti za investicije i drugo po kvalitetu života.

Slijedi Švajcarska, koja je sedma po mobilnosti, druga po investicionoj privlačnosti i 36. po kvalitetu života.

Treće mjesto pripalo je Finskoj, koja je četvrta po mobilnosti, 28. po investicionoj privlačnosti, ali prva po kvalitetu života.

Njemačka je zauzela četvrto mjesto zahvaljujući 15. poziciji po mobilnosti, 20. po investicijama i trećem mjestu po kvalitetu života.

Prvih pet zaokružuju Holandija i Danska, koje dijele peto mjesto.

Među deset najbolje rangiranih zemalja nalaze se još Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška i Singapur.

Govoreći o Ujedinjenom Kraljevstvu, GCS je ukazao na uticaj Bregzita na mogućnost putovanja bez viza.

"Pasoš Ujedinjenog Kraljevstva zadržao se među deset najboljih na svijetu tokom cijelog posmatranog perioda i u 2026. godini zauzima osmo mjesto, zahvaljujući prije svega izuzetno visokom kvalitetu života", rekla je Kasaburi.

"Ipak, za pasoš takvog ugleda, njegova pozicija po pitanju mobilnosti je primjetno skromna – oko 30. mjesta – što je znatno ispod elitnog nivoa kojem inače pripada. Upravo taj jaz predstavlja tihi potpis Bregzita.

Indeks mjeri mogućnost putovanja bez viza, u čemu britanski pasoš i dalje ostvaruje dobre rezultate, ali ne može da prikaže ono što je zaista izgubljeno: automatsko pravo građana Ujedinjenog Kraljevstva da žive, rade i nastane se u svih 27 država članica Evropske unije."

GCS je takođe istakao da su Sjedinjene Američke Države zabilježile najveći pad među zemljama grupe G7 u posljednjih pet godina. Nakon što su 2021. godine bile na prvom mjestu sa najvišim ukupnim rezultatom u istoriji Globalnog indeksa pasoša (96,45), pale su na 14. mjesto 2025. godine, da bi se ove godine oporavile na 12. poziciju, piše Juronjuz.

Do promjene je došlo zbog niza bilateralnih odluka o ponovnom uvođenju viznog režima, među kojima je i Brazil, koji je prošlog aprila ponovo uveo obavezu posjedovanja vize za američke državljane.

(MONDO)