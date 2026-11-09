Od 13. decembra vozom iz Zvornika do Beograda, poznat i red vožnje

Željeznički putnički saobraćaj na relaciji Zvornik-Beograd biće uspostavljen 13. decembra, rečeno je danas na sastanku gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića i vršioca dužnosti generalnog direktora preduzeća "Željeznice Republike Srpske" Dragana Zelenkovića.

Izvor: Željeznice Republike Srpske

Ivanović je rekao novinarima da je uspostavljanje putničkog željezničkog saobraćaja značajan projekat za grad Zvornik, regiju i istok Republike Srpske, jer će biti uspostavljena željeznička veza, ne samo sa Beogradom, nego i svim gradovima kroz koje prolazi željeznička pruga na ovoj relaciji.

Ističući da je grad Zvornik podržao ovaj projekat, Ivanović je rekao da će do 13. decembra biti definisana sva pitanja u vezi sa projektom, kao i sve željezničke stanice od Zvornika do Beograda.

On je dodao da je polazna stanica Zvornik Novi, koja se nalazi u Karakaju.

Zelenković je istakao da se željeznička linija na relaciji Zvornik-Beograd uspostavlja zahvaljujući, prije svega, podršci "Srbija voza", koji je dao svoju voznu garnituru i osoblje, dok će "Željeznice Republike Srpske" organizovati smještaj tog osoblja u Zvorniku, kao i rad domaćeg osoblja željeznice, kako bi se odvijao redovan saobraćaj putničkih vozova.

On je rekao da je Republika Srpska uspjela da se željezničkim putničkim saobraćajem poveže sa Srbijom, što je prvi put da se uspostavlja ova vrsta saobraćaja na relaciji Zvornik-Beograd.

Zelenković je rekao da će voz iz Beograda polaziti svakodnevno za Zvornik u 22.16 časova, a iz Zvornika prema Beogradu u 4.29 časova.

Navodeći da će biti praćeno koliko će biti interesovanja za prevoz, Zelenković je rekao da se daje mogućnost da putnici upoznaju i ovu vrstu prevoza.

"Željeznice daju daleko više mogućnosti jer voz staje na svakoj stanici, čime se omogućuje da se Zvornik direktno poveže sa svim gradovima na ovoj relaciji", rekao je Zelenković.

(Srna)