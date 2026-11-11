Narandžasto upozorenje za BiH: Olujni vjetar do 90 km/h, u Hercegovini obilne padavine

Narandžasto upozorenje za BiH zbog udara vjetra do 90 km/h. U Hercegovini i na jugozapadu od petka se očekuju i obilne padavine do 100 litara po kvadratu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Za BiH od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog očekivanog jakog vjetra, dok se za područje Hercegovine i jugozapadne krajeve od petka, 13. novembra, upozorenje odnosi i na očekivane obilnije padavine.

Jaki do olujni udari vjetra prognozirani su od sutra u podne, pa do petka do 9.00 časova, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda FBiH.

Očekuju se udari vjetra brzine od 60 do 80 kilometara na čas, lokalno i do 90 kilometara na čas.

Očekivana količina padavina u petak, 13. novembra, na području Hercegovine i jugozapadnim krajevima iznosi od 40 do 80 litara po metru kvadratnom, a lokalno na sjeveru i sjeverozapadu Hercegovine oko 100 litara po metru kvadratnom ili više.

Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovnštvo na područjima za koje je izdato narandžasto upozorenje treba da preduzme mjere opreza i prati upozorenja nadležnih službi.

Zbog jakog do olujnog vjetra mogući su poremećaji u svakodnevnim aktivnostima, poteškoće u saobraćaju, oštećenja objekata, te lomljenje grana i obaranje stabala.

Potrebno je izbjegavati boravak na otvorenom u blizini drveća, nestabilnih konstrukcija i drugih predmeta koje vjetar može odnijeti.

Obilne padavine mogu uzrokovati lokalna plavljenja, bujične poplave i poteškoće u odvijanju saobraćaja, posebno na područjima s intenzivnijim padavinama.