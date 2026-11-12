Raspisan javni poziv za izbor kandidata za svetosavsku nagradu: Rok za prijave 26. novembar

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske raspisalo je javni poziv za izbor kandidata za Svetosavsku nagradu, kojom se odaje priznanje istaknutim vaspitno-obrazovnim radnicima za izuzetne rezultate, posvećenost i doprinos unapređenju kvaliteta obrazovanja.

Izvor: Radenko Kuprešak/Srna

Rok za dostavljanje prijava je 26. novembar.

Svetosavska nagrada, koja se sastoji od povelje i novčane nagrade, biće dodijeljena dobitnicima u januaru 2027. godine na svečanoj manifestaciji "Naši učitelji", saopšteno je iz resornog ministarstva.

"Za Svetosavsku nagradu mogu da budu predloženi vaspitači, nastavnici, stručni saradnici i školski bibliotekari, a kandidate predlažu predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, kao i strukovna udruženja, u skladu sa uslovima javnog poziva", pojašnjeno je u saopštenju.

Tekst javnog poziva, uslovi i obrazac prijave dostupni su na internet stranici Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske.

(Mondo)