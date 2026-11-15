Stiže promjena vremena: Kiša u dijelovima BiH, vozačima upozorenje na poledicu i maglu

U BiH danas promjenljivo oblačno uz kišu i temperaturu do 15 stepeni. Na putevima moguća poledica i magla, a na brojnim dionicama izvode se radovi.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U BiH danas se očekuju sunčani periodi, uz postepeno naoblačenje sa juga i zapada, gdje bi poslije podne i uveče mogla da padne kiša.

U ostalim predjelima biće promjenljivo oblačno uz slabu kišu ponegdje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab vjetar, promjenljiv ili sjevernih smjerova, a u Hercegovini i na planinama umjeren južni.

Dnevna temperatura vazduha biće od šest na zapadu do 13 na istoku, na jugu do 15, u višim predjelima od tri stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, jutros je najsunčanije na sjeveru, dok je u ostalim područjima umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a po kotlinama ima dosta magle.

Temperatura vazduha u 8.00 časova: Srebrenica i Ribnik minus jedan, Bijeljina, Doboj i Brčko nula, Višegrad, Tuzla i Zenica dva, Foča četiri, Čemerno pet, Bileća i Mostar devet, Trebinje 11, te Neum 12 stepeni Celzijusovih.

Poledica u višim predjelima

Saobraćaj se na većini puteva jutros odvija nesmetano, po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima, a poledice ima u višim predjelima i preko planinskih prevoja, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Odroni su mogući u usjecima, a u kotlinama magla mjestimično smanjuje vidljivost.

Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.

Zbog izgradnje kružnog toka, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na regionalnom putu Gornja Vijaka na ukrštanju sa priključkom za auto-put i planiranim saobraćajnicama za poslovnu zonu u Prnjavoru.

Na ukrštanju magistralnih puteva u Lončarima u toku je izgradnja kružne raskrsnice zbog čega je na snazi izmjena u odvijanju saobraćaja koja bi trebalo da traje do kraja novembra.

Rođeno 10 beba U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 10 beba, šest djevojčica i četiri dječaka, rečeno je Srni u porodilištima. Pet beba rođeno je u Banjaluci, dvije u Gradišci i po jedna u Doboju, Foči i Bijeljini. U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dječak, u Gradišci dječak i djevojčica, u Doboju djevojčica i u Foči i Bijeljini po jedan dječak. Poroda nije bilo u Zvorniku, Prijedoru, Trebinju, Nevesinju i Istočnom Sarajevu.

Počeli su radovi na magistralnom putu Bijeljina-Brčko u zoni Brezovo polje i na regionalnom putnom pravcu u zoni Lukavica-Piperi.

U toku su radovi na dionici magistralnog puta Dragotinja-Prijedor gdje je obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Zbog sanacije pješačkih staza na mostu preko rijeke Save, izmjenjen je režim saobraćaja na dionici od Gradiške prema granici sa Hrvatskom.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova su na magistralnom puta Klašnice-Šargovac-Banjaluka, kao i u Trnu, zatim na magistralonim putevima Razboj LJevčanski-Srbac i Laktaši-auto-put, na regionalnom putu Razboj LJevčanski-Laktaši, kao i na dionici Kozarac-Lamovita gdje je u toku privremeno izmještanje dijela trase.

Privremene obustave saobraćaja su preko Romanije, na magistralnom putu Podromanija - Sumbulovac, zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila. Radovi se izvode radnim danima i subotom od 9.00 do 12.00 časova i traju od 10 do 15 minuta.

Zbog proširenja javne rasvjete na auto-putu Gradiška-Banjaluka, na dionici Mahovljani-Glamočani, dolazi do izmjene u odvijanju saobraćaja radnim danima i subotom od 7.00 do 17.00 časova.

Na snazi je izmjena saobraćaja na magistralnim putevima kod Bijeljine zbog radova vezanih za izgradnju auto-puta Rača-Bijeljina, kao i na magistralnim putevima kod Modriče i Bijeljine gdje je u toku izgradnja auto-puteva.

Radovi se izvode uz magistralni put u Patkovači na putu Bijeljina-Zvornik gdje je u toku izgradnja trotoara, autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, pa se vozačima savjetuje oprezna vožnja.

Na ulazu u Bijeljinu izmijenjen je režim saobraćaja iz pravca Brčkog zbog rekonstrukcije i dogradnje mosta preko Majevičkog kanala. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tona idu preko privremene obilaznice u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila iznad dozvoljene mase preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska.

Radovi se izvode i na putnim pravcima Čelinac-Kotor Varoš, Bileća-Trebinje u mjestu Žudojevići, zatim Ukrina-Klupe, Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, Dobro Polje-Miljevina, kao i kod Doboja gdje je u toku izgradnja auto-puta na koridoru Pet ce.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom.

Klizišta usporavaju saobraćaj na putnim pravcima Kozarac-Vodice, Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, u mjestu Donja Paležnica, na regionalnom putu Bušletić-Zelinja, zatim Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji, saobraćaj otežan.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara, a u Vijačanima na putu Prnjavor-Ukrina jednom trakom vozi se 50 metara.

U FBiH zbog radova na zaštiti kosina, za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na auto-putu u smjetu smjeru Počitelj-Bijača, a saobraća se dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta. Takođe, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj zatvorena je preticajna traka, pa se saobraća samo voznom trakom.

Zbog sanacije potpornog zida, na ulazu u tunel Klopče, na dionici auto-puta u smjeru Zenica jug-Zenica sjever, saobraća se usporeno. Na dionici Sarajevo zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Jednom trakom zbog radova vozi se na magistralnim putevima: Turbe-Nević Polje, Široki Brijeg-Mostar /Knešpolje/, Stup-Jošanica, Izačić-Bihać-Ripač, Cazin-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, Mostar-Čitluk-brdo Hum, Čevljanovići-Nišići i Tasovčići-Stolac.

Na regionalnom putu Kladanj- Brateljevići na lokalitetu Muška Voda došlo je do plavljenja mosta, zbog čega je saobraćaj obustavljen za sva vozila. Kao alternativni pravac može se koristiti makadamski put, ali je isti u lošem stanju, pa se vozačima preporučuje oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu.