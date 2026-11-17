U BiH će danas biti promjenljivo oblačno, vjetrovito i toplije u odnosu na prethodni dan.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na jugu i krajnjem zapadu očekuje se povremena kiša, a uveče i naredne noći padavine će jačati i zahvaiti većinu predjela, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a od sredine dana su mogući jaki udari juga, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša temperatura vazduha biće od 12 do 20 stepeni Celzijusovih.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Sokolac nula, Han Pijesak dva, Banjaluka, Novi Grad, Šipovo četiri, Čemerno, Prijedor, Bugojno, Jajce, Sarajevo, Tuzla pet, Srebrenica, Gacko, Kalinovik, Zvornik sedam, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Mrkonjić Grad osam, Bileća, Mostar 10, Trebinje 11, Neum 13, Bihać 15 stepeni Celzijusovih.

U protekla 24 časa najviše padavina zabilježeno je na Čemernu 20 litara po metru kvadratnom, u Bijeljini, Ribnik 14, Doboj 13, Sokolac 12 litara po metru kvadratnom.

Stanje na putevima

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH kolovozi su mokri i klizavi, a mjestimično gusta magla smanjuje vidljivost i usporava vožnju na pojedinim dionicama u kotlinama i duž rijeka.

Na dionicama u usjecima povećana je opasnost od odrona, a na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Povremene obustave saobraćaja do 10 minuta na snazi su na magistralnom putu entitetska granica Lapišnica - Ljubogošta, u mjestu Han Derventa, radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova.

Na graničnim prelazima u BiH nema dužih zadržavanja.

Stari granični prelaz Gradiška otvoren je za putnička vozila, autobuse i prazna teretna motorna vozila.

(Srna/Mondo)