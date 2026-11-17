Kompanija Connectis Tower i Fondacija Petlja pokrenuli su projekat Rudo 3D Lab koji školama u Rudom donosi 3D štampač, računare i praktične radionice.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Kompanija Connectis Tower, u okviru svog regionalnog programa ulaganja u zajednicu „Povezane zajednice“, pokreće obrazovni projekat „Rudo 3D Lab – Male inovacije za velike potrebe“, s ciljem unapređenja digitalnih vještina i stvaranja novih prilika za učenike i nastavnike na području opštine Rudo.

Program „Povezane zajednice“ usmjeren je na podršku lokalnim zajednicama kroz ulaganja u obrazovanje, razvoj mladih i dostupnost savremenih tehnologija, uz poseban naglasak na jednake mogućnosti za učenje i razvoj. Osnovu programa čini prepoznavanje konkretnih potreba lokalnih zajednica i osmišljavanje projekata koji na te potrebe odgovaraju, kroz saradnju sa školama, lokalnim institucijama i stručnim partnerima.

Upravo na ovom principu zasniva se i projekat u Rudom, koji je oblikovan u skladu s potrebama lokalnih obrazovnih ustanova za savremenom opremom, praktičnim znanjima i dodatnim mogućnostima za razvoj digitalnih kompetencija učenika i nastavnika.

Projekat se realizuje u saradnji s Fondacijom Petlja, a obuhvata tri obrazovne ustanove: Osnovnu školu „Rudo“, Osnovnu školu „Boško Buha“ u Štrpcima i Srednjoškolski centar „Rudo“.

Izvor: Ustupljena fotografija za Mondo

Kroz interaktivne radionice i praktičnu obuku, učenici i nastavnici imaće priliku da upoznaju mogućnosti 3D štampe i nauče kako se digitalne tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema. Učesnici će istraživati kako se digitalni modeli pretvaraju u korisne predmete – od nastavnih pomagala do jednostavnih rješenja primjenjivih u svakodnevnom životu, baštovanstvu i poljoprivredi.

Pored obrazovnih aktivnosti, projekat obuhvata i donaciju računarske opreme za unapređenje nastave informatike u jednoj od osnovnih škola, kao i savremenog 3D štampača za Srednjoškolski centar „Rudo“. Na ovaj način, podrška kompanije neće biti ograničena samo na trajanje radionica, već će školama omogućiti da nastave koristiti nove tehnologije i stečena znanja u redovnoj nastavi.

„Vjerujemo da ulaganje u lokalne zajednice ima najveću vrijednost kada polazi od njihovih stvarnih potreba. Zato kroz program ‘Povezane zajednice’ nastojimo da, u razgovoru s lokalnim partnerima, prepoznamo gdje naša podrška može donijeti konkretnu i dugoročnu korist. Drago nam je što u Rudom imamo priliku da podržimo škole, učenike i nastavnike kroz nova znanja i savremenu opremu. Kao kompanija čija infrastruktura povezuje ljude, želimo da doprinosimo i povezivanju zajednica s novim mogućnostima za razvoj“, izjavio je Boris Aćimović, član upravnog odbora i direktor kompanije Connectis Tower za Bosnu i Hercegovinu.

Stručni partner na projektu je Fondacija Petlja, koja osmišljava obrazovni koncept, priprema materijale i realizuje radionice. Poseban fokus stavljen je na praktičnu primjenu tehnologije i mogućnost da nastavnici stečena znanja i pripremljene primjere koriste u daljnjem radu s učenicima.

Projekat u Rudom dio je šire inicijative kompanije Connectis Tower, koja se kroz program „Povezane zajednice“ provodi u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nakon obrazovnih inicijativa realizovanih u Novom Pazaru i na Cetinju, projekat u Rudom nastavlja pristup zasnovan na saradnji s lokalnim zajednicama i prilagođavanju aktivnosti njihovim specifičnim potrebama.

O kompaniji Connectis Tower

Connectis Tower je regionalna kompanija koja upravlja pasivnom telekomunikacionom infrastrukturom u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U Bosni i Hercegovini kompanija posluje pod poslovnim imenom Sky Towers Infrastructure d.o.o. Banja Luka. Pored razvoja pouzdane infrastrukture koja omogućava povezivanje ljudi i zajednica, kompanija je posvećena odgovornom poslovanju i doprinosu društvenom razvoju sredina u kojima posluje. Kroz program „Povezane zajednice“, Connectis Tower podržava lokalne inicijative koje unapređuju obrazovanje, podstiču jednake mogućnosti i stvaraju dugoročnu vrijednost za zajednicu.

O Fondaciji Petlja

Fondacija Petlja je neprofitna organizacija osnovana 2017. godine s ciljem unapređenja algoritamske pismenosti i približavanja programiranja djeci, mladima i nastavnicima. Razvija besplatne obrazovne materijale za informatiku i računarstvo, organizuje edukativne programe i radionice te pruža podršku nastavnicima u razvoju digitalnih i računarskih kompetencija učenika. Kroz svoje aktivnosti nastoji savremene tehnologije i praktična znanja učiniti dostupnijim što većem broju mladih.

Više informacija na petlja.org.