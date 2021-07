Incko: Reakcije političara iz Republike Srpske blaže od očekivanih

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko, koji posljednjeg dana ove sedmice i zvanično napušta tu funkciju, kaže da je i očekivao burne reakcije političara iz Republike Srpske, nakon odluke o nametanju izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH.

Izvor: Printscreen

"Rekao bih da su reakcije očekivane, možda čak i nešto blaže. Što se tiče najava blokada, jasno je da bi svaka aktivnost političkih stranaka koja bi paralizirala institucije BiH bila korak u pogrešnom smjeru i loša usluga građanima koje tvrde da predstavljaju. Od političara se očekuje da poštuju Ustav BiH i osiguraju neometano funkcioniranje državnih institucija i izvršavanje njihovih ustavnih i zakonskih nadležnosti. Oni jednostavno moraju da rade svoj posao i opravdaju povjerenje koje su im dali građani. Ne postoji drugi put da se zaobiđu obaveze koje imaju prema građanima", kaže Incko za Klix.ba.

On navodi da je taktika domaćih političara da koriste visokog predstavnika kao žrtveno janje.

"Oni to isto rade i s drugim predstavnicima međunarodne zajednice i optužuju ih za različite prekršaje, što naravno nema uporišta u stvarnosti. Međutim, da se vratimo suštini: veličanje ratnih zločinaca, poricanje genocida i ratnih zločina - to je nešto što političari u BiH nikada ne bi trebalo da rade, ali neki to ipak rade. To je sramotna praksa, to je anticivilizacijski i nemoralno prema žrtvama i preživjelima. Takve aktivnosti uzrokuju strah i pometnju u društvu. A kada pokušate ovu zemlju osloboditi tog balasta, onda kažu da ste vi taj koji je stvorio problem i na taj način prebacuju krivicu. To je, najblaže rečeno, nezrelo", kaže Incko.

Incko kaže da je već neko vrijeme politička i socijalna klima u BiH stabilna, navodeći da "realno, nema ničega što će moja posljednja odluka znatno promijeniti".

"Naravno, kratkoročno gledano može biti nekih teških riječi i uzburkanih emocija, ali ništa što nije već viđeno u sličnim situacijama. Političari moraju shvatiti da nisu na funkcijama kako bi zaradili ili izgubili poene kod visokog predstavnika ili međunarodne zajednice. Oni su na funkcijama da ispune ono što su obećali građanima, da zemlju povedu naprijed, izgrade bolju ekonomiju, obrazovanje u skladu sa standardima u razvijenom svijetu, zdravstveni sistem koji može zadovoljiti potrebe građana, posebno u vrijeme pandemije.

Ako političari nastave destruktivan pristup, uskoro će od Bosne i Hercegovine napraviti praznu zemlju koja nije dobra nikome. Zadatak političara je da zaustave egzodus mladih ljudi iz zemlje, a ne da ga ubrzaju oštrom retorikom i neodgovornim potezima. Krajnje je vrijeme da se fokus vrati na budućnost, na evropsku perspektivu, i da se očekivanja građana vrate na prvo mjesto. To bi bio moj apel za kraj", kaže Incko.

(Klix, Mondo)