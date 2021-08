Jelena Trivić: Sramota je što SNSD nastavlja sa peticijom

Potpredsjednica Partije demokratskog progresa (PDP) i poslanik te partije u NSRS, Jelena Trivić pozvala je danas SNSD da prekine sa, kako navodi, stranačkom aktivnošću potpisivanja peticije.

Izvor: MONDO/ Vedran Ševčuk

"Sramota je što nakon odgovora iz Narodne skupštine Republike Srpske na nametnuti Inckov zakon i prethodno postignut dogovor parlamentarnih stranaka, SNSD nastavlja sa stranačkom aktivnošću potpisivanja peticije koja je bez ikakve pravne snage. Posebna je sramota što peticiju dijele po javnim institucijama i prisiljavaju ljude da potpišu," rekla je potpredsjednica PDP-a Jelena Trivić, saopšteno je iz te stranke.

Ona kaže da je organizovanje stranačkih aktivnosti u institucijama još jedan dokaz zarobljenosti institucija Srpske.

"To je klasična i najniža zloupotreba pozicije vlasti za ostvarivanje stranačkih interesa i po ko zna koji put iskazivanje nepoštovanja prema republičkim institucijama. Takođe, da je to samo SNSD-ova stranačka aktivnost, govori i činjenica da niti jedna druga stranka nije pozivala da se potpiše peticija, pa ni njihovi koalicioni partneri, koji su ih do sada uvijek pratili u stopu u svemu. Ta peticija treba biti obustavljena, jer nas nigdje ne vodi, banalizuje jednu ozbiljnu temu, a narod stavlja u neprijatnu situaciju. Institucije i političari treba da rješavaju probleme, a ne da se kriju iza naroda," kaže Trivićeva.

Trivićeva dodaje da je u redu reći da su pogriješili i obustaviti aktivnost, umjesto što nastavljaju sa peticijom koja od samog početka nema nikakvog smisla.

"Treba se okrenuti ozbiljnoj državnoj politici, poštovanju institucija, a ne strančarenju, što je sada, ovom peticijom, na djelu. S druge strane, SNSD se svojevremeno hvalio članstvom od 200 hiljada ljudi, a peticiju je, kako nas SNSD izvještava, do sada potpisalo oko 100 hiljada ljudi, što znači da im je i njihovo članstvo reklo šta misli o tome. Narod Republike Srpske je pokazao razum i shvatanje situacije, u dobroj mjeri odbijajući da budu dio te stranačke igrarije. Mi znamo da će podatke ljudi iz peticije koristiti za svoje stranačke aktivnosti i da je to jedini razlog zašto ovo rade, ali korištenje jedne ovako ozbiljne teme, a povrh svega zloupotreba institucija u tu svrhu, nije primjereno, odgovorno, ni moralno," zaključuje Trivićeva.