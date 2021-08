Vučić: Pritisci na Srbiju dolaziće i od onih koji žele ukidanje RS pod plaštom funkcionalne BiH

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će pritisci na Srbiju zbog Kosova i Metohije i Republike Srpske dolaziti iz zemalja koje su priznale nezavisnost samoproglašenog Kosova i mnogih koji žele da pod plaštom stvaranja funkcionalne BiH ukinu Srpsku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Vučić je ukazao da se priticsi vrše kroz finansijsku podršku mnogim političkim akterima koji žele slabiju Srbiju i ocijenio da je "to sve logično".

Upitan da komentariše ujedinjavanje Albanaca uoči izbora na Kosovu i Metohiji, Vučić je novinarima u Brusu rekao da je to njihov posao, da se ujedinjavaju, te ukazao da i Srbi izlaze ujedinjeni.

On je dodao da razumije da su politička rukovodstva Albanaca "malo nervozna" jer stvari ne idu kako su misili.

Vučić je poručio da je najnovijim pozivima Gruziji, Ukrajini i Azerbejdžanu da priznaju samoproglašeno Kosovo, Priština odriješila ruke Beogradu kada je riječ o Vašingtonskom sporazumu.

"Dobro je da su nas obavestili po tom pitanju. Hvala im za to. To jeste kršenje Vašingtonskog sporazuma i hvala im što su nam odriješili ruke. Ionako je sporazum važio do kraja septembra, hvala im što su nam pokazali pravac kojim mi treba da idemo, a mi ćemo svoj posao da radimo", poručio je Vučić.

Vučić je danas u Brusu posjetio dječije odmaralište koje je zatvoreno od 2008. godine i najavio njegovu rekonstrukciju, te kompaniju za preradu voća i povrća "Voni-M" i destileriju "AS Grup".

Predsjednik Srbije poručio je da će država povećati novac za puteve i do kraja godine za puteve u Brusu izdvojiti oko 500.000 evra, te napraviti gasnu infrastrukturu po cijeloj bruskoj opštini.

On je posjetio i Barbatovac, gdje je najavio da će novi pogon kompanije "Jumko" biti završen za dva mjeseca i da će u njoj biti zaposleno još 75 radnika, uglavnom žena, kao i da će se graditi fabrika za preradu vode, kanalizaciona mreža i dovesti gas.