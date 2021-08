Višković: Nerad Instituta za nestala lica BiH pokušaj prikrivanja srpskih žrtava

I poslije 25 godina Institut potražuje 1.652 srpska civila i pripadnika Vojske Republike Srpske

Izvor: Vlada RS

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković poručio je da Institut za nestala lica BiH ne radi ništa kada je riječ o pronalasku nestalih lica srpske nacionalnosti s obzirom da se i poslije 25 godina potražuju 1.652 civila i pripadnika Vojske Republike Srpske, što znači da se srpske žrtve prikrivaju.

Višković je naveo da od 1. januara 2008. godine, od kada je Institut za nestala lica BiH osnovan, identifikovano svega 266 srpskih civila, što je broj koji je na godišnjem nivou otkrivala Republika Srpska dok je u nadležnostima imala taj posao.

"To znači da se srpske žrtve prikrivaju, da se na ovim prostorima opravdaju sve one dugogodišnje priče da su samo Srbi činili zločine, a da se amnestiraju svi drugi koji su činili zločine", rekao je Višković novinarima u Petrovu.

Premijer Srpske je poručio da nikoga ne treba podsjećati na potresne snimke sa Vozuće i Ozrena na kojima su prikazane odsječene srpske glave koje se poslije šutiraju, što se pripisuje nekim stranim plaćenicima, odredu "El mudžahedin", bez odgovornosti i sankcija.

"Zbog čega? Ako se zalažete za pomirenje i jedinstvo onda je žrtva žrtva, zločinac je zločinac, odgovornost je odgovornost, bez obzira sa koje strane dolazi. I oni koji se kunu u BiH na ovakav način odnosa prema srpskim žrtvama, oni je u stvari ruše", poručio je Višković.

On je podržao inicijativu koju je Savjetu ministara uputio predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Veljko Lazić da se reorganizuje ili ukine rad Instituta za nestala lica BiH, a taj posao ponovo vrati Republici Srpskoj.

"Da li je to nešto na šta nemamo pravo, zbog čega će nas neko prozvati da time rušimo BiH ili zajedničke institucije? Ako za 12 godina identifikujete manje nego što smo mi radili za godinu dana u pronalasku srpskih žrtava, pa onda vi to rušite, a ne mi. Mi samo tražimo da vi radite svoj posao", rekao je Višković.

Premijer Srpske je istakao da porodice nestalih i poginulih imaju pravo da poslije 26 godina znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci njihovih najmilijih.

"Srbima kao i drugim narodima mada malo više je sveto da sahrane posmrtne ostatke svojih umrlih i poginulih, da podignu grobno mjesto da bi mogli doći da se poklone i zapale svijeću i polože cvijeće", naveo je Višković i poručio da im to pravo niko ne može da uskrati.

On je upitao da li postoji odgovor zašto se to pravo Srbima pokušava uskratiti, te pozvao sve koji znaju gdje se nalaze posmrtni ostaci nestalih Srba da to i objelodane, makar i anonimno.

Vušković kaže da se Dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj od ove godine obilježava 30. avgusta, a ne 15. septembra kako je bilo ranije.

Premijer je pojasnio da je datum obilježavanja promijenjen zbog toga što su odbori vlada Republike Srpske i Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova uzeli 15. septembar, dan kada je probijen Solunski front 1918. godine, za Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

(Srna, Mondo)