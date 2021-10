Gradska skupština: Rasprava o kiseoniku pa pauza, a još nije usvojen dnevni red

Već više od tri sata traju diskusije u Skupštini Grada Banjaluka, a rasprave o glavnim tačkama još nisu počele, jer se nije usvojio dnevni red.

Nakon višečasovne rasprave u Skupštini grada, gdje se nije usvojio dnevni red, novinarima su se obratili predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić i gradonačelnik, Draško Stanivuković.

Ilić je istakao da se sve poprilično odužilo što se i očekivalo.

„Dozvolio sam da se neke tačke diskutuju mimo dnevnog reda, kao što je kiseonik jer građani zaslužuju da čuju“, kaže Ilić.

Ocijenio je da odbornike očekuje višednevno zasjedanje.

„Imamo još nekoliko prijavljenih diskusija, nakon čega idemo na usvajanje dnevnog reda i krećemo sa tačkama. Kroz diskusiju očekujemo nacrt o rebalansu budžeta. Poražavajuće je da se nacrt o rebalansu sveo na amandmane iako je on sveobuhvatan dokument“, rekao je Ilić.

Istakao je da je pomoć zdravstvenim radnicima, pomoć porodiljama i vraćanje sredstava boračkim organizacijama nešto od čega skupštinska većina neće odustati.

„Vidjećemo da li će pomoć porodiljama koju gradonačelnik zagovara u skladu sa amandmanima koju je skupštinske većina zahtijevala’’, poručio je Ilić.

Gradonačelnik Banjaluke nezadovoljan je dinamikom rada Skupštine, ali uprkos tome, kako kaže, uspjeh je što je uopšte došlo do zasjedanja.

„Prvi naš zahtjev bio je da se Skupština Grada odblokira što je usvojeno. Skupština bar radi nekom dinamikom i funkcioniše što je bio jedan od naših zahtjeva sa protesta“, ocijenio je Stanivuković.

Dodao je da mu nije jasno zašto ne bi došlo do usvajanja nacrta rebalansa budžeta jer je on najveći do sada.

„Neusvajanje nacrta rebalansa budžeta znači da se Skupština odriče prava da raspodijeli 23 miliona građanima iz budžeta.Usvajanje nacrta rebalansa je neminovna stvar“, poručio je Stanivuković.

Duge rasprave u skupštini, ali o glavnim temama ni riječi

Odbornici su bili zaokupljeni raspravama o izgradnji velikog parka na Banjalučkom polju, kiseoniku ali i nedavnom incidentu gdje je odbornik Ivan Begić nazvao odbornike skupštinske većine fašistima, iako se ništa od toga ne nalazi na dnevnom redu.

Odbornice i doktorice Nevena Todorović i Snežana Kutlešić Stević prokomentarisale su temu o kiseoniku ističuči da im je sve to kao medicinskim radnicima mučno slušati.

"Naši pacijenti se sada plaše staviti maske sa kiseonikom, možete li misliti pod kakvim su pritiskom zdravstveni radnici. Kako nekog nije sramota reći da su medicinski radnici ubice", upitala je Todorovićeva.

Podsjećanja radi, šesta sjednica odgađana je već dva puta, a nije počela u zakazano vrijeme krajem septembra jer su odbornici skupštinske većine