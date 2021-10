Komšić najavljuje krivičnu prijavu protiv Dodika

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić najavio je danas da će podnijeti prijavu protiv srpskog člana Predsjedništva BiH Milorda Dodika "ukoliko izostane reakcija Tužilaštva BiH".

Izvor: Printscreen

Komšić je rekao da su izjave srpskog člana Predsjedništva BiH "predmet rada Tužilaštva BiH", te da Dodikova "djela predstavljaju rušenje ustavnog sistema države".

"Dodik ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama", rekao je Komšić novinarima nakon sastanka članova Predsjedništva BiH sa ministrom za evropske i inostrane poslove Austrije Mihaelom Linhartom.

On smatra da je BiH, umjesto priče o evropskom putu i ispunjavanju 14 prioriteta, u kratkom vremenskom roku došla do priče o bezbjednosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu.

"Dodik ide na dva pravca kada je u pitanju njegova politička taktika. Jedan je usmjeren na domaću javnost, odnosno na narod u Republici Srpskoj, a drugi da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da oni moraju prihvatiti ovo što on radi", smatra Komšić.

