Čubrilović: Početkom novembra posebna sjednica o vraćanju otetih nadležnosti

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će poslanici raspravljati o vraćanju oduzetih nadležnosti Srpskoj trebalo bi da bude održana početkom novembra, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović.

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Čubrilović je dodao da Srpska ne želi sukobe niti rat, ali da ne odustaje od svojih prava koja su joj zagarantovana Ustavom.

On je napomenuo da Srpska insistira na poštovanju Dejtonskog sporazuma i da zato traži vraćanje nadležnosti i poništavanje 140 donesenih zakona visokog predstavnika.

Prema njegovim riječima, posebna sjednica je prilika da Republika Srpska kroz konstruktivnu raspravu donese zaključke koji će omogućiti vraćanje svih oduzetih nadležnosti.

"To bi moglo biti početkom novembra. Sve ono što u Narodnu skupštinu dođe iz Vlade, mi smo dužni da razmatramo. Desetine odluka Ustavnog suda BiH ne poštuje Federacija u odnosu na Republiku Srpsku, ali to niko ne primjećuje, ali se primjećuje kada Republika Srpska reaguje na nešto. Govorimo samo o poštovanju zakona i o neumanjivanju nadležnosti Republike Srpske", rekao je Čubrilović za Radio Republike Srpske.

On je istakao i da u Srpskoj ne postoji sagovornik koji kaže da želi sukobe.

"To dobijamo s druge strane, ali se nama imputira da mi nešto loše želimo da napravimo i zato to niko normalan ne može da prihvati", rekao je Čubrilović.

Predsjednik parlamenta je dodao da je i zakon koji je nametnuo Valentin Incko važno pitanje koje treba riješiti, kao i pitanje nelegitimnog izbora Kristijana Šmita.

"Kao nametnut zakon on nije dobro došao, da ne govorim o njegovom sadržaju. Bilo bi rješenje da se na postojeći zakon stavi moratorijum kako bi svi pronašli rješenje. Što se tiče Kristijana Šmita, međunarodna zajednica treba da bude svjesna da Republika Srpska samo želi zakonitost unutar BiH", naglasio je Čubrilović.

Govoreći o regionalnoj saradnji, Čubrilović je rekao da je saradnja sa zemljama regiona, posebno Srbijom, donijela mnoge bitne projekte, te ukazao na gradnju auto-puta, novog mosta na Rači, a dodao je i da slijedi otvaranje prelaza u Bratuncu.

Čubrilović je istakao da poboljšanje standarda ostaje prioritet, kao i da će podršku dobiti svaka mjera koja znači smanjenje troškova i građanima i privrednicima.

"Ima najava da bi moglo doći i do povećanje plata krajem ove ili početkom nove godine, ali konkretno ne mogu još to da potvrdim", istakao je Čubrilović.

Kada je riječ o obilježavanju 30 godina postojanja parlamenta Srpske, Čubrilović je rekao da će Narodna skupština u narednom periodu prigodnom svečanošću obilježiti jubilej, naglasivši da je ova najviša zakonodavna institucija najuspješniji parlament u regionu.

(Srna)