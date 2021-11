''Izbora mora biti, ali je pitanje da li će biti po novom zakonu''

Predsjednik Centralne izborne komisije (CIK) BiH Željko Bakalar izjavio je danas u Sarajevu da izbora mora biti, ali da je veliko pitanje da li će oni biti po novom zakonu, s obzirom na političku klimu u BiH.

Izvor: Fena/Arhiv

Nakon razgovora sa američkim predstavnikom za reformu Izbornog zakona u BiH Metjuom Palmerom, Bakalar je rekao da sve izmjene moraju da uslijede vrlo brzo, s obzirom na to da CIK, kao osnovno tijelo izborne administracije u BiH, mora pripremiti svaki organizacioni aspekt.

"S obzirom na to da imamo i različite softverske module, a moramo donijeti i niz podzakonskih akata kojem bi se prilagodili izborni sistem BiH eventualnim izmjenama Izbornog zakona. Za sve to postoji potreba da se uloži maksimalan napor da se svi ti akti pripreme i naš jedinstveni izborni informacioni sistem za eventualno neke nove modele početkom maja s obzirom na to da moramo raspisati izbore i imati spremno u slučaju izmjene Zakona", pojasnio je on.

Prema njegovim riječima, predstavnici međunarodne zajednice traže moduse kako bi našli mogućnost da uvjere političare o neophodnosti izmjena – prvo Ustava, a onda i Izbornog zakona.

"Pretpostavljam da je to razlog zbog čega će na ovim razgovorima učestvovati predstavnici više političkih stranaka, s obzirom na to da je za opšti konsenzus potrebna saglasnost u Parlamentarnoj skupštini BiH", istakao je Bakalar.

Predstavnik Koalicije "Pod lupom" Vehid Šehić rekao je da je sa diplomatama razgovarano o tome da se što prije dođe do ključnih izmjena Izbornog zakona BiH, kao i da se o prihvatljivim modelima još razgovara.

"Oni će nastaviti razgovore sa političkim liderima, međutim proces mora biti apsolutno transparentan. Svjedoci smo da su se do sada uvijek davale različite izjave nakon pregovora, nikad jedinstvene", istakao je on.